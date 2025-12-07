Novi opus Renate Facan Kušec

Dio privlačnih motiva , istaknuta suvremena hrvatska likovna umjetnica, akademska slikarica Renata Facan Kušec pronalazi i u sjećanjima na prošlost, na ne tako daleko, na 19. stoljeće , ispisujući priče o nepoznatim ženama u Americi, žena pored živopisno odjevenog pripadnika američkog indijanskog plemena, preko žene iz Europe, u potrazi za nečim izgubljenim.

No, ovaj ciklus karakterizira i stanovita tajnovitost, zagonetnost pogleda, šutnja, skriveni pogledi, upiti, nijemost.

Slikarica sjajno prikazuije trenutačno stanje duha svojih junakinja koje se uostalom kao i svi, često nalaze u situacijama koje nisu povoljne za njih, sve se odvija onako kako nije predviđeno, onako kako ne treba.

No, odvažne žene i u ovom ciklusu pronalaze svoja rješenja, svoje odgovore na upite i zamke života, hrabro koračajući dalje, nezaustavljivo, nepokolebljivo.

U djelu Renate Facan Kušec pronalazimo , upoznajemo niz bezimenih, nepoznatih likova koji nose svoje breme života na fascinantan način.

Razigrani fini kolor sjajno prikazuje njihova stanja, njihove osjećaje i njihova razmišljanja.

Zanimljiv i izazovan ciklus Renate Facan Kušec.