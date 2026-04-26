Vrhunska vještina Petera Weisza u ciklusu crteža

Slikar Peter Weisz autor je s iznimnom međunarodnom reputacijom, izlagao je gotovo na svim kontinentima, ostavljajući duboki trag svojim djelom.

Osobitost njegovog opusa jesu i brojni ciklusi crteža, koji su vrlo kompleksni, naizgled jednostavni, izvedeni s nekoliko brzih poteza.

Novi ciklus posvećen je licima.

Ili je riječ o portretu davnog poznanika ili je pred nama grupa ljudi, spojeni su u grupu, bliski su međusobno.

Sva lica u ovom ciklusi umaju karakteristične izraze , strah, začuđenost, širom otvorene oči, nijema usta, pogledi koji daleko sežu.

Svi oni nose svoje teške i bremenite priče sa sobom, u svojim sjećanjima, na bol i muku, koja se tako precizno zrcali na njihovim licima, u očima, u gestama.

Peter Weisz je i ovom ciklusu crteža pokazao svoju majstorsku vještinu, prikaz patnje u nekoliko poteza, toliko je prepoznatljiv, jasan i upozoravajući.

Vještina u stvaranju crteža, cijeloga ciklusa neprijeporno govori o snažnoj inspiraciji slikara, potaknutog složenim motivom boli.