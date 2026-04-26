MAČKOFEST # 9 u Boogaloou

Nakon osam uspješnih izdanja dobrotvornog plesnog festivala Mačkofest, ove godine se nastavlja tradicija, tj deveto izdanje Mačkofesta, koje će s održati u nedjelju 10.05.2026. s početkom u 19:00 sati u zagrebačkom popularnom klubu Boogaloo na kojem će nastupiti desetak plesnih grupa i plesačica.

Mačkofest je plesna manifestacija koja okuplja ljubitelje plesai i ljubitelje mačaka kojoj je u cilju prikupljanje sredstava za napuštene i ostale ugrožene mačke grada Zagreba. Kao i do sada, prihod od ulaznica za ovaj plesni spektakl namijenjen je udruzi MeowMe koja se brine za ulične, napuštene, bolesne, izgubljene mace. Na samom ulazu će također biti "škrabica" u koju ćete moći ubaciti svoje donacije za pomoć macama, a dobrodošli su i drugi prilozi u vidu hrane, poslastica i slično za mačke.

Kao posebni dio ove manifestacije najavljujemo prigodnu prodaju ručno izrađene „mačko" keramike Danijele Djurić, jedne od akterica Udruge MeowMe , a prihod od prodaje će također ići u dobrotvorne svrhe.

Na ovogodišnjem Mačkofestu će na plesnom showu sa svojim plesnim koreografijama koje su raznih stilova poput trible, fusion, bellydance, burlesque,... nastupiti desetak atraktivnih plesnih grupa i plesačica; Nipriye, Apsaradhe &, Ana Apsharadha, Ivana, La BurlesqueAss, Plesni skupina Shireen, Sofija Mihoković, Sundari, Mateja Katalinić & Conscious Bellydance, Ilhan, Grazia & Lasta, Lampade, Lucy, Plesni centar Dhalia, Mihaela Dvojković,koje će izvest svoje autorske plesne točke.

Vrata će se otvoriti u 19:00 sati, plesni show će započeti u 20:00 sati, a ulaz će se naplačivati kao dobrovoljni prilog sa simbolični 7 €, naravno tko želi može dati i više.

Veselimo se vašem dolasku! Mrnjau ;)