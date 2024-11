Vomitory, Pentacle, Elusive God i Bohemyst danas u Vintageu

Devotion Booking vam predstavlja BARBARIANS series: Vomitory - Pentacle - Elusive God - Bohemyst! Spremite se za D-Beat, Chainsaw masakr!

BOHEMYST

Za mnoge možda nepoznanica, ali slobodno možemo reći da se radi o češkim veteranima scene. Bend koji je nastao na ruševinama kultnog Avengera. Avenger je ugašen na 25 obljetnicu benda, a onda su nastavili kao Bohemyst, predvođeni prekaljenim ratnicima - Honza Kapak i Petr Ramus Mecak (ex Master's Hammer, ex Maniac Butcher).

Bohemian dark metal, možda je i najbolji opis za stil benda. Black/death/doomy metal mračan, pomalo atmosferičan i na trenutke podsjeća na kasnije radove Root-a, Master's Hammer-a. Trenutni opus i nije nešto bogat s obzirom da pod imenom Bohemyst imaju samo jedan album "Cern a Smrt", ali to će biti sasvim dovoljno da se predstave publici i istu počaste dobrim zvukom!

ELUSIVE GOD

Da ova večer ne prođe samo u znaku ekstremnog metala pobrinuti će se domaće zvijezde iz sfere epic doom metala. Bend je nastao 2018. i iza sebe ima već par singlica, jedan EP i jedan studijski album imena "Trapped in a Future Unknown". Radi se o jednom od najboljih epic doom bendova ovih prostora (a i šire), koji već pomalo uživa kultni status undergrounda, prije svega zahvaljujući odličnom studijskom materijalu, ali i nastupima poput prošlogodišnjeg na "Doom over Vienna".

Uvjereni smo da će ljubitelji bendova tipa Candlemass, Sorcerer, Solitude Aeternus... uživati u ovoj doom ceremoniji, odličnoj svirci i vokalima Elusive T-a za kojeg bi neki rekli da je izgubljeni, mlađi brat pokojnog Warrel Danea (Nevermore, Sanctuary).

PENTACLE

Death metal umotan u kožu i killere, tako bi opisali njihov stil koji je inspiriran bendovima kao što su Celtic Frost, Slaughter Lord, Possessed, kanadski Slaughter... Sami počeci benda datiraju od davne 1989. i do danas nisu ni milimetra odstupili od svog truerskog pristupa stvaranju ANCIENT DEATH METALA.

Iako nešto nepoznatiji od svojih zemljaka (Asphyx, Sinister, Gorefest, Pestilence) Pentacle su se izborili za svoje mjesto na sceni i izgradili jaku fan bazu. U tijeku karijere izdali su 4 EP-a, hrpu split izdanja i 3 studijska albuma. Zadnji "Spectre of the eight Ropes" izišao je 2019. i nažalost pomalo prošao ispod radara mainstream death metal publike. Album koji ni sekunde ne zaostaje za prethodna 2 (koji su već klasici), rifovi i dalje inspirisani starim herojima, vokali u neku ruku podsjećaju na Van Drunen-a (Asphyx) i bubanj koji melje sve pred sobom, nizozemski death metal, sa mudima, šakom u glavu!Ovo će biti njihov prvi i ekskluzivan nastup na Balkanu!



VOMITORY

Švedska Old School Death Metal mašina za mljevenje mesa!

Bend koji ne treba posebno predstavljati, većini su poznati kao veterani švedske scene i kao jedan od (kvalitetom) najkonstantnijih death metal bendova. Prvi album objavljen je davne 1996. godine, a najproduktivniji period bio im je izmedju 2001. i 2009. godine u kojem objavljuju 5 albuma.

Na ovoj mini turneji (Beč - Budimpešta- Zagreb) promovirat će svoj poslijednji album iz prošle godine "All Heads are gonna Roll", stoga ne propustite ovaj spektakl, jer znamo da su Vomitory veoma rijetki gosti na našim prostorima.