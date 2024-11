Nilza Costa donosi magiju čarobne muzike iz Bahije u Močvaru

Zagrebačka Močvara u sklopu svojih programa 'Vrelo zvuka' i 'Jazz u Močvaru' u nedjelju 3. studenog ponovo ugošćava brazilsku pjevačicu Nilzu Costu i njen bend, ovaj put sa specijalnim programom koji je posvećen muzici iz Bahije. Koncert počinje u 21:00, vrata kluba se otvaraju sat vremena ranije, a ulaznice u pretprodaji koštaju 11 eura (link: https://mochvara.hr/event-detail/6716731f9035c8e45f3deac7/) dok će na dan koncerta na ulazu koštati 15 eura.

Dvije i pol godine nakon sjajnog prvog nastupa u Močvari, brazilska pjevačica Nilza Costa se sa svojim talijanskim bendom vraća u Močvaru. Prvi nam je koncert donio toplinu i pozitivu u ono covid/post-covid doma, a sada se Nilza Costa vraća sa specijalnim programom 'Bahia com H'. Već sama tema koncerta jasno priziva legendarnog Joãoa Gilberta i njegovu istoimenu pjesmu na kojoj su gosti bili Gilberto Gil, Maria Bethânia i Caetano Veloso.

'Bahia nam je tema koncerta jer je to zemlja magije, poezije, pjesnika, glazbe i općenito kulture. To je zemlja Jorgea Amada, Joãa Gilberta, Caetana Velosa, Gilberta Gila, Castra Alvesa, Dorivala Caymmija, capoeire, candombléa, acarajéa i sambe de roda. S glazbom i poezijom slavimo Bahiu i sve ono što nam je podarila', objasnila je Costa.

Inače, Nilza Costa je rođena u Bahiji, točnije u gradu Salvadoru, a od početka svoje glazbene karijere istraživala je afričku glazbu i spajala je s brazilskim glazbenim izričajima. Tako u njenoj glazbi čujemo i sve ono što donose brazilski ritmovi i plesovi poput candomblé, capoeire, sambe duro, naculelê ili cantigas de roda.

Prije više od 10 godina Nilza Costa se preselila u Italiju, a nekako paralelno s promjenom mjesta je došla i ljubav prema jazzu pa se sada može reći kako je glazba koju izvodi sa svojim kvartetom spoj afričkih i brazilskih korijena i moderne jazz glazbe koja ponekad graniči s improvizacijom.

Do sada je objavila tri albuma - "Revolution Rivoluzione Revolução" iz 2014., "Roots" iz 2016. te posljednji, "Le notti di San Patrizio - Distorcao do tempo". Ugledni Songlines je o tom albumu napisao:

"Le Notti di San Patrizio is a brave excursion into Afro jazz, with various tracks bursting into a flurry of saxophone and drum kit halfway through. The album excels in its exploration of voice and percussion...an enjoyable listen."

Nilza Costa je prošli put uistinu donijela magiju Bahije. S veseljem očekujemo novu dozu.