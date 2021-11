Vodič kroz seks igračke za početnike

Svima nam je poznato kako užitak dolazi u različitim oblicima. Također, svjesni smo da dio dana trebamo ostaviti samo za sebe i svoje zadovoljstvo, koje, ako se nas pita, treba uključivati ono nešto dodatno. Ipak, neki ljudi i dalje zaziru od korištenja seks igračaka. Razlog tomu mogu biti loša prethodna iskustva, nedostatak informacija ili čak sram i strah.

''Raširen je mit kako vibratori mogu desenzibilizirati klitoris'', kaže Dr. Laurie Mintz, profesorica psihologije i licencirana seksualna terapeutkinja. Imajući to na umu, nije ni čudo što se neki ljudi uopće nisu susreli s vibratorima.

S druge strane, manje je poznata činjenica kako većina žena ne doživi orgazam bez seks igračke. Otvoreno pričamo o tome; znamo koliko seks igračke mogu zadovoljiti i potičemo vas da nam se pridružite. Zaslužujete osjećati zadovoljstvo, i to na siguran način.

LELO ne osuđuje, naprotiv; dajemo sve od sebe kako bismo potaknuli ljude da prihvate pravo na užitak. Iz tog razloga, pripremili smo mali vodič koji će vas inspirirati da probate nešto novo, nešto posebno, nešto samo za vas, i što je najvažnije: nešto sigurno. Iskustvo korištenja seks igračaka je nešto što trebate istraživati sve više i više, ono nikako nije nešto što trebate izbjegavati cijeli život.

Početnici u svijetu užitka

Budući da žene trebaju klitoralnu stimulaciju kako bi doživjele orgazam, preporučujemo da započnete s klitoralnim vibratorima. Oni su idealan izbor za prvu seks igračku jer ne izgledaju zastrašujuće kao što se mogu činiti druge seks igračke na prvu, i odličan su alat za početničko istraživanje. Nakon što se naviknete na ''obične'' vibratore, možete probati igračke koje koriste sonične valove za stimulaciju unutarnjeg i vanjskog dijela klitorisa, poput SONA, SILA ili ENIGMA. Uostalom, unapređenje na igračke koje stimuliraju unutarnje i vanjske dijelove istovremeno je kao šlag na kraju. Počnite koristiti seks igračke uz osjećaj uzbuđenja i nestrpljivosti!

Pitali smo dr. Laurie Mintz za početničke savjete za sve nove u ovom području:

Uzmite vrijeme za sebe gdje imate privatnost i ne morate se žuriti.

Za početak, možete si napraviti nešto što će vas opustiti (npr. pjenušava kupka) ako ste anksiozni ili, s druge strane, nešto što će vam pokrenuti protok krvi (npr. trčanje) jer istraživanja pokazuju kako povećan protok krvi može pojačati orgazam.

Pročitajte upute kako koristiti seks igračke.

Koristite seks igračke s lubrikantom. Preporučujem LELO osobni lubrikant.

Primijenite lubrikant na vulvu (vanjski dio genitalija).

Koristite igračku na genitalijama. Kao što smo spomenuli, za početnike, preporučujem klitoralni vibrator (prije nego vibrator za stimulaciju G točke ili rabbit vibrator), u ovom slučaju, primijenite vibrator na vanjski dio genitalija. Pomičite ga uokolo (npr. na klitorisnoj kapici, unutarnjoj usni, lijevoj i desnoj strani klitorisa) i istražite što vam se sviđa. Igrajte se i s intenzitetom.

Uživajte! Predviđam da ćete sami sebi biti omiljen ljubavnik- uz vašu LELO igračku!

Naposljetku, molim vas, nemojte zaboraviti očistiti svoje igračke nakon korištenja i zatim ih spremiti u divnu vrećicu uz koju dolaze. Preporučujem LELO čistač za igračke. Nakon što posprejate igračke, pričekajte pet sekundi i isperite.

Sigurnost prije svega

Pazimo koju hranu unosimo, materijal odjeće koju nosimo, analiziramo proizvode za kožu, jesu li sigurni za nas, ali jeste li se ikada zapitali brinete li se dobro o svojim seks igračkama? Jeste li ikad razmišljali o sigurnosti i o tome što zapravo koristite, a što ne? Kao i kod seksa, sigurnost je ključna. Kada govorimo o seks igračkama, sigurnost podrazumijeva visokokvalitetne neporozne materijale na koje se bakterije ne vežu. Jeste čuli za ftalate? Zvuči zastrašujuće samo kad pročitate, zar ne? Istraživanja su pokazala da oni mogu nepovoljno utjecati na reproduktivan proces i povećati urođene smetnje i oštećenja sperme. Mnoge seks igračke napravljene su od plastike i sadrže ftalate - ovo bi trebalo biti na vašoj crnoj listi. ''Odaberite igračke od medicinskog silikona, s različitim uzorcima vibracija i intenziteta stimulacije. Takve se igračke lakše čiste (manje su vjerojatnosti da se za njih vežu bakterije) i zabavnije su za otkrivanje onoga što vam se sviđa. Sve LELO igračke zadovoljavaju ove kriterije!'', upozorava dr. Laurie. Što se tiče sigurnosti, još jedna stvar koju trebate uzeti u obzir je očistiti igračke prije i nakon svake upotrebe i čuvati ih u originalnom pakiranju. To ne samo da će zaštititi vaše igračke, već i produžiti njihov životni vijek.

Seks igračke nisu zamjena za partnera - one se ne smiju, maze ili govore ''volim te''. One su zadužene samo za jednu stvar - pružaju vam dovoljno jaku stimulaciju da doživite orgazam. Ako predugo koristite seks igračku, možda nećete osjećati sve senzacije, no taj osjećaj nije drugačiji od onoga kojeg osjećate kad predugo sjedite na biciklu. U redu je uzeti pauzu, ali imajte na umu da ''istraživanja pokazuju kako žene koje koriste seks igračke imaju lakše i češće orgazme'', zaključuje dr. Mintz.

Ulaganje u seks igračke nije luksuz; ono je investicija u svoje tijelo, intimnost i zadovoljstvo.