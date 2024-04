Vodeći centar za žensko zdravlje dobio pojačanje

Od ginekološke ordinacije do vodećeg centra za žensko zdravlje - tako bi ukratko glasio put Poliklinike Mazalin, iza kojeg stoji više od desetljeća rada. Danas nude usluge iz 5 različitih grana medicine i stalno ulažu u usavršavanje i nadograđivanje znanja. Poliklinika Mazalin ima 5 stručnjaka ginekologa koji se brinu o zdravlju tijekom svih perioda života pacijentica; od prvog pregleda, kontinuiranog savjetovanja o spolnom zdravlju, vođenja trudnoće do zrele dobi, perimenopauze i menopauze. Poseban dio usluga čini Centar za trudnoću, u sklopu kojeg su ginekolozi uspješno vodili trudnoće više od 6.000 žena. Osim kompletnog vođenja trudnoće uz potporu vrhunskih liječnika, u Poliklinici Mazalin dostupne su vam usluge testa na trudnoću, trudničkog pregleda i ultrazvuka te 4d ultrazvuka bebe uz jedan od najsuvremenijih dijagnostičkih uređaja u Hrvatskoj, Voluson S8 te SonoScope P60 s umjetnom inteligencijom, perinatalni testovi i anomaly scanovi. Jednom kad se naručite na pregled nema čekanja jer na raspolaganju vam je 5 ginekologa. Inače, stručnjaci iz ove Poliklinike autori su velikog Vodiča kroz trudnoću, u kojem su na 150 stranica naveli sve što trebate znati o drugom stanju. Nisu to samo tehničke informacije; u Vodiču za trudnoću utkana su desetljeća iskustva ginekologa uz Poliklinike Mazalin čiji su savjeti stručni, ali i nježni.

Dolaskom nove članice tima, Poliklinika Mazalin dodatno je proširila svoj portfelj usluga koje nudi pacijenticama. Dr. Đurđa Žigmundovac Klaić, od 2007. godine je specijalistica iz područja ginekologije i opstetricije koju je stekla u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u Petrovoj.

Iza nje je gotovo dva desetljeća iskustva i posvećenosti tisućama pacijentica, a u Poliklinici Mazalin obavljat će preventivne preglede, kompletno vođenje trudnoće te ginekološke zahvate, čime se širi dostupna paleta usluga te Poliklinika Mazalin s pravom dokazuje da je cjeloviti Centar za žensko zdravlje.

„Mišljenja sam da u ginekologiji nema mjesta predrasudama ili zabranjenim temama. Dapače, u svakom razdoblju života, žena će biti zdravija i sretnija ako ima podršku liječnika kojemu se može povjeriti. Veselim se radu u Poliklinici Mazalin upravo zato što njeguju pristup pacijentima koji se temelji na stručnosti, empatiji i poštovanju", rekla je.

Dr. Klaić ističe se i svojim radom u akademskoj zajednici, ali na prvom mjestu uvijek su joj pacijentice.

„Predanost medicini i briga za pacijentice za dr. Klaić uvijek su bile na prvom mjestu, a u radu s pacijenticama ističe se temeljitošću, strpljenjem i nježnošću, dok je njezino dugogodišnje iskustvo jedno od njezinih najvećih prednosti. Upravo zato dr. Klaić odlično se uklapa u naš tim, a pacijentice će se osjećati sigurno u njezinim stručnim rukama", rekla je ravnateljica Poliklinike, dr. Tihana Mazalin.

U timu stručnjaka ginekologije i opstetricije Poliklinike Mazalin, uz dr. Klaić i dr. Mazalin, još su i dr. Igor Srček, dr. Iva Pitner i dr. Žana Žegarac. Svi imaju dugogodišnje iskustvo te zajedno broje više od 150 godina radnog iskustva. U svakodnevnom radu vode se tzv. Mazalin principom u pristupu pacijentima, kao i drugi liječnici u Poliklinici. To znači da primjenjuju najvišu razinu stručnosti, cjelovit i individualan pristup prema svakom pacijentu te empatiju i podršku.

Da je to recept za uspjeh dokazuje i Najdoktor certifikat izvrsnosti koji je liječnicima Poliklinike Mazalin dodijeljen 10 godina zaredom.

Osim ginekologije, u Poliklinici Mazalin možete dobiti usluge iz radiologije, interne medicine i endokrinologije, dermatologije i estetske tretmane u sklopu sestrinske firme.