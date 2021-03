Što raditi u koroni i kako ostati normalan?

Pandemija nas je okovala, već treći val puše svim zemljama za vrat i ponovno se čekaju lockdownovi i slične akcije koje nesposobne vlade pokušavaju obuzdati koronu... što im, kao što je jasno, ne ide.

No, to ne znači da bismo trebali ostati u kući i panično se bojati svega oko sebe - korona je virus s kojim ćemo se nekako izboriti, ali trebamo ostati normalni za to vrijeme, što definitivno velikom broju ljudi nije baš najlakša stvar.

Stoga, evo 10 ideja na koji ćete način zeznuti koronu i napraviti nešto za sebe i svoje ukućane...

Iznenađenje! - nama je potrebna promjena, motivacija, dakle - iznenadite sami sebe! Uzmite neki nepoznat recept i skuhajte neko novo jelo. Ili kombinirajte sastojke drugačije nego inače. Pa i ako ne bude prijalo, barem je neka promjena i drugačije nego inače. Nemojte slušati uvijek istu listu glazbenih djela, ne gledajte uvijek iste serije i programe. Na internetu je cijelo brdo pravih malih dragulja, koji vas mogu odvesti u neki drugi „svijet" ili navesti na neke druge misli.

Kontakt s prirodom! - izađite u prirodu, osjetite proljeće, vjetar. Svaka šetnja je dobra. Pola sata je odlično, sat i pol još bolje. Kretanje na svježem zraku popravlja raspoloženje, smanjuje razinu stresa i briga. Uz pravu odjeću je ustvari sasvim svejedno kakve su vremenske prilike vani. Nakon šetnje lakše ćete se moći i koncentrirati na vaš posao.

Misli pozitivno! - ništa ne pomaže stalna ljutnja oko trenutne situacije ili zabrinutost. Tako je kako je! Naravno, nije baš jednostavno pozitivno razmišljati u ovim vremenima. Ali je to važno za zdravlje i stručnjaci tvrde da čak produžava životni vijek za 15%. Dovoljno je tijekom dana (ili u večernjim satima) prisjetiti se tri lijepe stvari koje su se dogodile toga dana. Mali trenuci sreće na koje često zaboravimo u svakodnevici. Možda neki dobar razgovor, pozitivna vijest? Napiši ih na list papira. Pozitivne misle čine život lakšim.

Nagradite tijelo i duh! - ali ne čokoladom! Ili čipsom. Umjesto toga nagradite tijelo s više voća, salate, povrća - više nego inače. Kreirajte trenutke u kojima ćete „tetošiti" i tijelo i duh. Možda svjetlo svijeća, a ne električna rasvjeta? Glazba umjesto perilice rublja u večernjim satima? Eukaliptus kupka? Ili lavanda? Uživajte u miru, ne treba puno sredstava da se svaka kupaonica pretvori u mali wellness-kutak!

Nešto novo! - konačno imamo dovoljno vremena koje smo si priželjkivali prije pandemije. Počnite se baviti opet starim hobijima ili pronađite neku novu zanimaciju. Možda da počnete učiti neki novi strani jezik? Glazba? Slikarstvo? Joga? Ili se jednostavno volonterski angažirati, pomoći starijim susjedima oko kupovine namirnica ili djeci u procesu učenju? Sad je pravo vrijeme za nešto novo!

Pauza! - korona, korona, korona - korona na sve strane, sve se vrti oko korone! Prokleti virus! To je razumljivo, ali nije lako podnijeti. Zato je važno „predahnuti", napraviti malu pauzu od svih tih strašnih vijesti u medijima i histerije na društvenim mrežama. Ignorirajte ljude koji svojim frustracijama i cinizmom "vuku" dublje u provaliju. Družite se s ljudima koji vas navode na druge misli, koji vas mogu nasmijati i s kojima se možete veseliti.

Riješite se nepotrebnih stvari! - stiže proljeće i odmah počnemo razmišljati o velikom proljetnom čišćenju! To je praktična misao, ritual ustvari koji nam pomaže da „očistimo" i stan, ali i smanjimo razinu stresa. Riješite se stvari koje vam ne trebaju, to djeluje oslobađajuće. Jeste li znali da prosječni Europljanin posjeduje 10 tisuća raznih predmeta? Puno tih stvari nam uopće ne treba, a čuvamo ih samo iz sentimentalnih razloga...

Strukture su važne! - pandemija je poremetila naš život, ništa više nije kao prije. Koliko puta smo se u prošlosti ljutili zbog fiksnih dnevnih struktura i vapili za malo više slobodnog vremena? Ali sad vidimo koliko su te strukture važne. Točno vrijeme kad se budimo, kad idemo u dućan, kad jedemo. Zato je važno držati se provjerenih struktura...

Tjelesne aktivnosti! - u ovim nestvarnim vremenima svi se mi krećemo manje nego inače. Puno manje. U normalnim okolnostima napravimo više koraka dnevno, tu i tamo potrčimo za autobusom, teglimo stvari iz dućana, jurimo uz stepenice ili niz njih. U lockdownu puno tih stvari - ne radimo. Sjedimo kod kuće, dostava hrane ili namirnica pozvoni na vrata i sve je tu. Ali manjak kretanja je loš za psihu. I to ne vrijedi samo za sportske tipove. Svatko zna najbolje koja vrsta kretanja ili sportskih aktivnosti mu najbolje „leži". Glavna stvar je - fizička aktivnost.

Živite za trenutak! - prečesto jurimo za novim šansama, ponudama, uzbuđenjima. I previdimo pritom što već imamo. Možda smo sretniji nego što mislimo? Ali nismo toga svjesni?

Uglavnom, nemojte dozvoliti da vas panemija zatvori u kuću s tamnim mislima, napravite sve ono što do sada niste stigli...