Vježbe istezanja - koliko su zapravo važne

Vježbe istezanja nakon treninga važne su koliko i sam trening, no uvijek se postavlja isto pitanje - koliko dugo ih trebamo raditi?

Pilates instruktorica Samantha Pell za portal Well and Good savjetuje da se svaka vježba istezanja drži 35 do 45 sekundi, osobito ako osjećate napetost u tijelu ili ne možete držati ravnotežu zbog zategnutosti mišića.

Fizioterapeutkinja Corinne Croce ide još dalje pa ostaje u određenom položaju i po dvije minute, piše spomenuti portal.

Radite li redovito vježbe istezanja, tijelu činite veliku uslugu, prevenirate ozljede i povećavate fleksibilnost.

Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Sports Physical Therapy pokazalo je da statičko istezanje povećava opseg pokreta i fleksibilnost.

"Statičko istezanje je nevjerojatno bitno za oporavak. Oslobađa nas napetosti i bolova", objašnjava trener Anthony Croucheli za Mbg.

Istezanje nas neće učiniti višima, no izdužit će mišiće i poboljšati držanje pa nam vizualno i dodati koji centimetar. Benefiti statičkog istezanja za tijelo su veliki i trebalo bi vježbe statičnog istezanja raditi redovito, ne samo nakon treninga.

U svakom položaju trebalo bi ostati najmanje 30 sekundi, no nikako forsirati tijelo.