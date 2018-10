Vitamin koji će vam spasiti kosu

Gubitak kose jedna je od stvari koja nam donosi prilično loše osjećaje - pogađa i muškarce i žene (rjeđe, na njihovu sreću), no jednako ga loše podnose oba spola.

Na stanje kose utječe mnogo faktora. Tanka, beživotna i rjetka kosa često je posljedica stresa, hormonalnog disbalansa, manjka vitamina u tijelu te trudnoće.

Osim kose, na isti način stradavaju i noktu i koža. Na gubitak i opadanje kvalitetekose, na nokte i kožu utječe i starenje. No, situacija nije nepovratno loša. Spas za kožu, kosu i nokte je biotin - B vitamin.

Znanstvenici su otkrili da je on gradivni element kože, kose i noktiju, a kad ga nedostaje - velika trojka propada. Vitamin B uz to pomaže stvarati crvene krvne stanice, koje nose kisik i hranjive tvari do lubanje i folikula kose te je ključan za njezin rast i zdravlje.

Vitamini B kompleksa nalaze se u velikom broju namirnica koje jedemo - mesu, iznutricama, jajima, orasima, masnoj ribi i integralnim žitaricama.

Nutricionisti savjetuju vegetarijancima i veganima da B vitamin nadoknađuju suplementacijom jer su meso i namirnice životinjskog prijekla glavni izvor tog vitamina.