Visoki kolesterol bez masne hrane? 3 neočekivana krivca koji kvare vaše nalaze

Kada čujemo riječ kolesterol, prva asocijacija su nam jaja, masno meso i brza hrana. No, medicina je odavno dokazala da prehrana čini samo dio ukupne slike. Mnogi pacijenti ostaju zbunjeni kada, unatoč strogoj dijeti, njihovi nalazi krvi i dalje pokazuju visoke razine "lošeg" LDL kolesterola. Istina je da naša jetra proizvodi većinu kolesterola, a na njezin rad utječu faktori koji nemaju nikakve veze s onim što imate na tanjuru. Otkrivamo tri ključna uzročnika na koja morate obratiti pažnju.

1. Kronični stres: hormoni koji potiču masnoće

Stres nije samo "stanje uma"; on izaziva kaskadu kemijskih reakcija u tijelu. Kada ste pod stalnim pritiskom, tijelo luči kortizol i adrenalin. Ovi hormoni potiču oslobađanje triglicerida i slobodnih masnih kiselina, koji s vremenom podižu razinu LDL kolesterola. Osim toga, stres može potaknuti procese upale u arterijama, čineći kolesterol ljepljivijim i opasnijim za srčani sustav. Upravljanje stresom kroz meditaciju ili laganu tjelesnu aktivnost stoga je jednako važno kao i izbjegavanje pržene hrane.

2. Manjak sna i narušen cirkadijalni ritam

Moderna znanost potvrdila je neraskidivu vezu između kvalitete sna i metabolizma masti. Ako spavate manje od šest sati dnevno, remetite rad hormona koji reguliraju kako vaše tijelo procesira masnoće. Tijekom sna, tijelo obavlja "metaboličko čišćenje". Nedostatak odmora povećava razinu grelina (hormona gladi) i smanjuje osjetljivost na inzulin, što izravno potiče jetru da proizvodi više kolesterola. Dosljedan raspored spavanja može biti vaš najmoćniji prirodni lijek za bolje nalaze krvi.

3. Sjedilački način života (čak i uz "zdravu" težinu)

Možete biti mršavi, a i dalje imati visok kolesterol ako se ne krećete dovoljno. Dugotrajno sjedenje usporava enzim nazvan lipoprotein lipaza, koji je ključan za pretvaranje "lošeg" LDL kolesterola u "dobri" HDL kolesterol. Bez redovite kontrakcije mišića, ovaj proces slabi, a masnoće se dulje zadržavaju u krvotoku. Čak i ako nemate vremena za teretanu, kratke šetnje svakih sat vremena mogu značajno potaknuti vaš metabolizam i poboljšati lipidni profil.

Holistički pristup zdravlju srca

Borba protiv visokog kolesterola zahtijeva više od samog brojanja kalorija. Razumijevanje da stres, san i kretanje igraju jednako važnu ulogu kao i prehrana, omogućuje vam da preuzmete potpunu kontrolu nad svojim zdravljem. Male promjene u životnom stilu mogu donijeti velike rezultate na sljedećem sistematskom pregledu.