Može li hrana spriječiti rak? Što znanost kaže o „supernamirnicama“ i rizicima na tanjuru

Pitanje o tome može li specifična prehrana biti štit protiv karcinoma jedno je od najčešćih u modernoj nutricionistici. Iako niti jedna namirnica sama po sebi nije „magični lijek" koji može 100% jamčiti zaštitu, Svjetska zdravstvena organizacija i vodeći onkološki instituti slažu se u jednom: prehrana igra ključnu ulogu u prevenciji. Procjenjuje se da se čak trećina svih slučajeva raka može povezati s faktorima na koje možemo utjecati, uključujući pretilost, tjelesnu neaktivnost i, najvažnije, ono što jedemo.

Moć fitonutrijenata: prirodni štit vaših stanica

Biljna hrana sadrži tisuće spojeva zvanih fitonutrijenti koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja DNK, što je prvi korak u nastanku raka. Među najistraživanijima su:

Križonosno povrće: brokula, cvjetača i kelj bogati su sulforafanom, spojem koji pomaže jetri u detoksikaciji kancerogena. Bobičasto voće: borovnice, maline i jagode krcate su antioksidansima koji neutraliziraju slobodne radikale prije nego što oni nanesu štetu stanicama. Rajčica: izvor je likopena, snažnog antioksidansa koji se posebno povezuje sa smanjenim rizikom od raka prostate. Vlakna: cjelovite žitarice i mahunarke ključne su za zdravlje probave. Vlakna „čiste" crijeva i ubrzavaju prolaz štetnih tvari, čime se značajno smanjuje rizik od raka debelog crijeva.

Crveni alarm: Hrana koju treba ograničiti

Jednako važno kao i ono što dodajemo u prehranu je i ono što iz nje izbacujemo. Procesirano meso (poput hrenovki, salama i slanine) Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je kao kancerogen skupine 1. Nitriti i nitrati koji se koriste kao konzervansi u tim proizvodima mogu se u tijelu pretvoriti u spojeve koji oštećuju sluznicu crijeva. Također, visoki unos rafiniranog šećera indirektno povećava rizik jer potiče kronične upale i pridonosi pretilosti, koja je dokazani faktor rizika za više od 13 vrsta karcinoma.

Mit o „superhrani" vs. realnost cjelovite prehrane

Marketing nas često pokušava uvjeriti da će nas jedna egzotična namirnica spasiti. Međutim, znanost sugerira da je sinergija namirnica važnija od pojedinačnih sastojaka. Vitamin C iz paprike djeluje bolje u kombinaciji s vitaminom E iz orašastih plodova. Umjesto fokusiranja na jednu „supernamirnicu", najbolja strategija je mediteranski model prehrane: puno maslinovog ulja, obilje sezonskog povrća, mahunarki, ribe i minimalno procesiranih ugljikohidrata.

Vaš tanjur kao investicija u budućnost

Hrana možda ne može spriječiti rak u apsolutnom smislu zbog faktora poput genetike i okoliša, ali ona je najmoćniji alat koji imamo pod vlastitom kontrolom. Svaki obrok bogat bojama prirode prilika je da nahranite svoje stanice i otežate razvoj bolesti. Počnite s malim promjenama - zamijenite bijeli kruh integralnim i dodajte porciju povrća uz svaki ručak. Vaše tijelo će vam dugoročno biti zahvalno.