5 namirnica koje imaju najviše kalorija, a koje vjerojatno jedete svaki dan

U svijetu fitnessa i zdrave prehrane često se fokusiramo na to što je "zdravo", zaboravljajući pritom na osnovni zakon termodinamike: kalorijski unos. Činjenica da je neka namirnica nutritivno bogata ne znači da ona ne može biti izrazito kalorična. Dapače, neke od najzdravijih namirnica na planetu ujedno su i prave energetske bombe koje, ako se ne pazi na porcije, mogu brzo dovesti do nakupljanja kilograma. Donosimo vam popis pet namirnica s najvišim udjelom kalorija na koje trebate obratiti pažnju

1. Ulja i masti (maslinovo ulje)

Na samom vrhu popisa nalaze se čiste masti. Maslinovo ulje, iako slavljeno kao temelj mediteranske prehrane, sadrži nevjerojatnih 884 kalorije na 100 mililitara. Samo jedna jušna žlica ulja dodaje oko 120 kalorija vašoj salati. Iako su to zdrave nezasićene masne kiseline, ključno je mjeriti ih žlicom, a ne ulijevati "od oka", jer višak energije tijelo sprema u masne naslage bez obzira na porijeklo ulja.

2. Orašasti plodovi (orasi, lješnjaci, bademi)

Orašasti plodovi su savršena grickalica, ali i opasna zona za nekontrolirano grickanje. Prosječno sadrže oko 600 do 700 kalorija na 100 grama. Primjerice, samo šaka oraha može imati energetsku vrijednost manjeg obroka. Bogati su omega-3 masnim kiselinama i proteinima, ali zbog visoke gustoće energije, preporučena dnevna doza je tek 30 grama, što stane u dlan jedne ruke.

3. Maslac od kikirikija i drugi namazi

Ovaj omiljeni doručak sportaša je nutritivno fantastičan, ali kalorijski nemilosrdan. Dvije žlice maslaca od kikirikija sadrže oko 190 kalorija. Problem s namazima je što ih je lako pojesti u velikim količinama, pogotovo kada se kombiniraju s kruhom ili voćem. Birajte varijante bez dodanog šećera i ulja kako biste dobili čistu energiju, ali ostanite disciplinirani s porcijama.

4. Tamna čokolada

Često se preporučuje kao zdrava zamjena za slatkiše, no tamna čokolada s visokim postotkom kakaa sadrži oko 550 do 600 kalorija na 100 grama. Iako je puna antioksidansa i magnezija, ona i dalje sadrži značajne količine masti i šećera. Dva kockica su sasvim dovoljna za zadovoljenje želje za slatkim i dobivanje zdravstvenih benefita bez kalorijskog suficita.

5. Sir (tvrdi i punomasni sirevi)

Sir je izvrstan izvor kalcija i proteina, ali i namirnica koja se lako "otme kontroli". Tvrdi sirevi poput parmezana ili ementalera imaju oko 400 kalorija na 100 grama. Zbog svoje visoke palatabilnosti (ukusnosti), lako je pojesti preveliku količinu u jednom sjedenju, pogotovo uz čašu vina ili u sklopu meze.

Gustoća energije vs. zdravlje

Ove namirnice ne treba izbjegavati, dapače, one su neophodne za balansiranu prehranu. Međutim, trik je u gustoći energije. Kada jedete visokokalorične namirnice, kombinirajte ih s onima niske gustoće, poput zelenog lisnatog povrća, kako biste volumenom zasitili želudac, a kvalitetom nahranili stanice.