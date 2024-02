Više od tri četvrtine (77%) djece želi posjedovati vlastitu tvrtku

Generacija Alfa, rođena 2010. - 2025., želi "jednostavniji" svijet i želi utjecati na život u lokalnim zajednicama, gradovima i na način na koji javna uprava funkcionira kroz osmišljavanje novih načina upravljanja i funkcioniranja gospodarstva. Dio je to poziva cijeloj industriji da djeluju odmah kako bi izgradile mehanizme koji odgovaraju jednostavnom i povezanom životnom stilu koji očekuju potrošači sutrašnjice.

Transformacija zajednica i gospodarstava

Za samo četiri godine prvi članovi generacije Alfa postat će dio radno aktivnog stanovništva. Dok generacija Z već ima dubok utjecaj na poslovanje poduzeća, sljedeća generacija trebala bi unijeti još više promjena, pokazalo je istraživanje Vise. Tri četvrtine (77%) djece u dobi od 8 do 14 godina teži osnivanju vlastitog poslovnog pothvata, vođenju malog poduzeća ili posla koji je 'dodatni izvor zarade', u usporedbi sa samo 13% koji su rekli da bi radije radili za druge. To je u oštroj suprotnosti s trenutnim sastavom radne snage, primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje samo 13% radnog stanovništva radi za sebe, dok 86% radi za druge. Ako se ova očekivanja ispune kako podaci sugeriraju, Generacija Alfa ima potencijal potpuno promijeniti način na koji će tvrtke i zajednice poslovati u sljedećih pet do deset godina.

Digitalna generacija osnažena umjetnom inteligencijom

Generacija Alfa jednako je duboko povezana u online svijetu kao i u stvarnom svijetu. Visino istraživanje provedeno i u Republici Hrvatskoj pokazuje utjecaj na njihovo financijsko razumijevanje i stavove prema zaradi, pri čemu se umjetna inteligencija, digitalna iskustva i održivost pojavljuju kao najvažniji elementi.

• Više od polovice (58%) djece sami su zaradili novac u posljednjih 12 mjeseci

• Od toga, dvije petine (40%) koristilo je tehnologiju kako bi zaradili novac, pri čemu su društveni mediji (31%) najčešća tehnologija za zarađivanje novca, a slijedi ga online streaming (13%)

• Jednostavan način da djeca zarade novac je prodaja predmeta na internetu (6%). To je osobito prevladavajuće među 14-godišnjacima (13%) u usporedbi s 8-godišnjacima (2%) gdje je samo vrlo malo ispitanika koristila ovu platformu za zarađivanje

• Djeca imaju više od tri puta veću vjerojatnost učenja o zarađivanju novca gledajući kreatore digitalnog sadržaja nego tradicionalne izvore kao što su knjige (35% prema 10%).

• Više od desetine (14%) djece primilo je novac od prijatelja ili obitelji putem prijenosa na svoj bankovni račun ili putem mobilne aplikacije u posljednjih 12 mjeseci

• 4% djece kaže da ih nikad nisu učili kako čuvati svoj novac na sigurnom

• Više od desetine (13%) djece preferira plaćanje stvari bilo fizičkom karticom ili mobilnim novčanikom

• U dobi od 8 godina, gotovo četvero od petero djece (79%) preferira plaćanje u gotovini. Međutim, kada djeca navrše 14 godina, obrasci plaćanja se mijenjaju, pri čemu samo 55% preferira plaćanje gotovinom, 26% preferira karticu i 4% odabire mobilni novčanik kao svoj omiljeni način plaćanja.

Inspiracija i ideje

• Na pitanje što djeci pomaže da dođu do nove inspiracije i ideja, jedan od najčešćih odgovora bio je društveni mediji i kreatori sadržaja (54%), nadmašujući razgovor s odraslima (36%) i crtanje ili pisanje (35%)

• Do dobi od 8 godina, 36% djece je pod utjecajem društvenih medija i kreatora sadržaja, a 23% djece pod utjecajem je internetskih igrica.

• Nešto manje od polovice (45%) vjeruje da su kreativniji od svojih roditelja, pri čemu gotovo troje od petero djece (57%) koristi svoju maštu kako bi došli do nove inspiracije i ideja

• Online programi obuke/učenja (36%) nadmašuju dane radnog iskustva (32%), a slijede ih društveni mediji (29%)2 kao najvrjednije tehnike za pomoć djeci da osiguraju svoj posao iz snova u budućnosti

• Više od jednog od tri (38%) djece vjeruje da će koristiti društvene medije kao dio svog budućeg posla, a odmah iza njih slijede komunikacijska tehnologija (32%) i nosiva tehnologija (28%). Gotovo jedno od četvero djece (23%) navelo je umjetnu inteligenciju, a iz te skupine postojala je značajna razlika u dobi, sa samo 21% 8-godišnjaka koji su rekli da bi im umjetna inteligencija pomogla, dok je više od pete četvrtine 14-godišnjaka (21%) je reklo AI

Nova generacija poduzetnika

• Kada razmišljaju o svojoj budućnosti, više od tri četvrtine (77%) djece želi ili posjedovati vlastitu tvrtku, ili malu tvrtku ili imati 'izvor dodatne zarade', u usporedbi sa samo 7% koji bi željeli raditi za nekog drugog

• Kada razmišljaju o budućem životu odrasle osobe, polovica (50%) djece kaže da će uštedjeti polovicu svog zarađenog novca, a drugu polovicu potrošiti. Gotovo jedno od petero djece (18%) kaže da će uštedjeti većinu svog novca

Inovativni umovi očekuju robote i AI

Sljedeća generacija ima jasnu viziju kako će tehnologija poput umjetne inteligencije oblikovati njihovu budućnost. Kada su upitani da razmisle o inovacijama koje bi im mogle olakšati život odraslih, roboti i strojevi koji obavljaju svakodnevne zadatke poput čišćenja sobe, odlaska na posao i kuhanja, bili su glavni trend koji je proizašao iz generacije Alfa.

Konkretni primjeri koje navodi Generacija Alfa uključuju: