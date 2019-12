Vinyl - tjedni program od Badnjaka do Stare godine

UTORAK 24.12. | od 22h #vinyl_clubbing

Badnjak u Vinylu by DJ Feel IP

Zagrijavanje za Božić u Vinylu upriličiti će DJ Feel IP, novo ime na sceni.

Prve dj korake je započeo ne tako davno, a njegov stil bi se mogao opisati kao kombinacija disca, housa i funky glazbe, pa za ovu priliku božićni klasici neće proći neotplesano.

Vidimo se na donjoj etaži Vinyla, pripremite se za clubbing i obucite plesne cipele...

PETAK 27.12. | od 22h #vinyl_clubbing

Hrwo E u Vinylu

Blagdanski clubbing program u donjem domu Vinyla, ovog petka nastavlja DJ Hrwo E

SUBOTA 28.12. | 18h #vinyl_teatar

Od Tišine do glazbe

Kako je zvučala prva skladba u povijesti? Zašto dirigenti žive dulje od drugih ljudi? Kako je Elizin brat svirao poznatu Beethovenovu skladbu? I što povezuje Ivu Robića i Mineu?

Ova glazbena komedija u sat vremena provest će vas od kamenog doba do Rolling Stonesa!

U jednosatnoj predstavi "Od tišine do glazbe - koncert za anegdotu i klavir" glumac Ivan Đuričić i glazbenik Saša Miočić / Domagoj Mokrović vode publiku na zanimljiv i privlačan način, s anegdotama i šalama, kroz povijest i fenomen glazbe u svoj njezinoj raznovrsnosti. U svojem ilustrativnom, duhovitom, te tematski i žanrovski bogatom nastupu majstorski prelaze iz jedne glazbeno relevantne uloge u drugu: od pijanista do pjevača, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa do glazbenog kritičara. Dotiču se povijesti i razvoja glazbe, komponiranja, glazbenih posebnosti, čak i plagijata i anegdota potkrijepljenih primjerima iz prakse. Dotiču se i konzumiranja glazbe, dobrih i loših navika, od trivijalnosti do dobrog ukusa, od uvertire do aplauza. Publiku vode od klasične do moderne glazbe, od jazz-a do popa i od narodne glazbe do šansone.

Izvode: Ivan Đuričić i Saša Miočić / Domagoj Mokrović

Ulaznice možete rezervirati e-mailom ili porukom u inbox na stranici predstave Od tišine do glazbe

SUBOTA 28.12. | od 22h #vinyl_clubbing

Wicked Selection by DJ Tabu

Blagdanski clubbing program u Vinylu, u subotu nastavlja naš rezident DJ Tabu (keeper of the groove).

Vidimo se na plesnoj noći na donjoj etaži Vinyla

PONEDJELJAK 30.12. | od 18h #vinyli

Gospodari uspomena - prodajna izložba ploča

Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite, pa i perfektan poklon za ove praznične dane.

PONEDJELJAK 30.12. | 20h30 #lastbutnotleast

The Marshmallow Notebooks

The Marshmallow Notebooks će večer prije najluđe noći odsvirati prvi bendovski koncert u Zagrebu nakon više od tri i pol godine, čime najavljuju znatno aktivniju 2020. tokom koje će objaviti dugoočekivani Destruction LP i odsvirati pregršt koncerata.

Ovih dana im izlazi spot za drugi singl s nadolazeće ploče, a u live postavi benda koji je svoju koncertnu premijeru doživio na ovogodišnjem Tabor Film Festivalu su Matija Habijanec (gitara, vokal), Katarina Stamenkovska (violina), Josip Visković (klarinet, synth), Karlo Cmrk (bas) i Antonio Hanžek (bubnjevi).

The Marshmallow Notebooks je projekt krapinskog prakantautora Matije Habijanca koji je pod starim monikerom Marshmallow "objavio" desetak no-fi i lo-fi albuma počevši od pradavne 1997.

UTORAK 31.12. | od 20h #newyearseve

Nova u Vinylu

Posljednjeg dana 2019. u Bogovićevoj 3 očekuje ves tradicionalno dobar Vinylov tulum.

Na donjoj etaži Vinyla, kroz noć će vas voditi veteran dječjeg lica DJ Denna M (Radio 101, Radio 808) te naš rezident DJ Tabu (keeper of the groove) koji će za vas puštati poznato, nepoznato, čudno i divno.

Večer punu dobre glazbe, improvizacije na temu dobrog raspoloženja i druženja u omiljenom zagrebačkom cjelodnevnom boravku otvaramo u 20 sati, uz ulaz od 50kn, a zauzvrat vas častimo sa pićem dobrodošlice na ulazu i čašom pjenušca u ponoć!

Rezervacije stolova: +385 91 8918 062

Ulaznice potražite na svim prodajnim mjestima sustava Entrio ili online