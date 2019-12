Izložba '40 godina art ljubavi Vlaste Delimar' u Domu HDLU

Izložba '40 godina art ljubavi Vlaste Delimar', kojom se obilježava 40 godina umjetničkog djelovanja te istaknute hrvatske performerice, otvara se 9. siječnja u Domu hrvatskih likovnih umjetnika.

Time se Delimar vraća na mjesto svoje prve samostalne izložbe, održane 1981. godine, a riječ je o drugoj u nizu izložbi koja će biti predstavljena u Domu HDLU, a dio je opsežno zamišljenog predstavljanja čija provedba je planirana u gradovima bivše Jugoslavije tijekom 2020. godine, najavljeno je iz Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

Otvorenju zagrebačke izložbe prethodit će umjetničin performans "Ah moji umjetnici, moji ljubavnici" u Galeriji Bačva. Izvest će ga u suradnji s Milanom Božićem i opernim pjevačem Nevenom Palečekom Papagenom koji će uglazbiti tekstove uz atmosferu koju stvara odjek muškog baritona, u specifičnoj akustici te galerije.

Performans se temelji na memoriji sjećanja umjetnice na neke umjetnike s kojima je kroz zajedničke razgovore, druženja i iskustva stvarala vlastite performanse, dok izložba u Galeriju PM donosi četrdeset crno bijelih fotografija radova koje čine prostornu instalaciju i fingiraju filmsku traku za analogne fotoaparate.

"Odluka da fotografije budu izrađene crno / bijelo proizlazi iz romantične činjenice da je umjetnica svoje djelovanje počela uz crno bijelu fotografiju i one kao takve imaju posebno energetsko značenje", napominje se u najavi.

Fotografije smještene na crnu traku bit će postavljene duž cijelog zida, ostavljajući samo prazan prostor ulaska i izlaska iz galerije koji ne omogućavaju zatvaranje kruga već ostavljaju simboličan prostor za buduća umjetnička istraživanja.

Vlasta Delimar se od prvog samostalnog performansa 1980. u Galeriji SC profilirala kao jedna od glavnih na sceni performansa. Već je svojim prvim nastupom "Pokušaj poistovjećenja" (1979.) , održanom sa Željkom Jermanom u zagrebačkoj Galeriji Podroom, započela propitivanje tijela, intimnosti, društvenog okruženja i ljudskih odnosa kroz provokativne i snažne performanse.

Vlasta Delimar (1956., Zagreb) jedna je od ključnih figura koje su definirale suvremeni performans kroz prizmu vlastitog tijela kao medija i sadržaja, ženskog, golog tijela koje i u današnjem društvu još uvijek ne prestaje biti točkom kontroverze, podsjeća se u najavi.

"Istražujući u svom radu feminitet, muško-ženske odnose i stadije životnog ciklusa - od mladosti i žudnje preko partnerstva i majčinstva sve do starenja - u javni prostor iznosi autobiografske narative koji propituju razgraničenja javnog i privatnog i normative politika identiteta. najznačajnija je hrvatska performerica, beskompromisna u kritikama ideologija kojima se bavi u svojoj umjetničkoj karijeri započetoj ranih 70-ih", dodaje se.

Nagradu Sedam sekretara SKOJA dobila je 1986., a od 2005. do 2015. je vodila umjetničku organizaciju "Moja zemlja, Štaglinec" i performans festivala koji se održavao u Štaglincu kraj Koprivnice.

Imala je niz izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu među kojima su i retrospektive "To sam ja" (2014., MSU Zagreb), "Zrela ženska" (2014., MSU Ljubljana), "Put Your Faith in Women" (2016., Galerie Michaela Stock, Beč), "...woman is a woman is a woman..." (2017.Galerie Michaela Stock, Beč).

Izložba u Domu HDLU bit će otvorena do 2. veljače.