Vinyl - tjedni program od 14. do 20. listopada

SRIJEDA 16.10. | 20h30 - #reunion

Lolita

Lolita je tročlani powerpop bend (vole Husker Du, Dinosaur Jr, MC4, REM...) iz Koprivnice nastao 2010. godine nakon što je Nabokov bio ponuđen kao izborna lektira.

Između 2010. i 2015. snimaju 2 Epa i 2 studijska albuma i sviraju sve od podruma i klubova do Balcony TV-a i festivala, a onda slučajno prestaju s radom. Sredinom ove godine, Lolita se ponovno okuplja, svira dva reunion giga (Indirekt presents u KSETu i FUNK day u Koprivnici), te dovršava nešto novog materijala.

Ivan Grobenski: gitara, vokal

Karlo Cmrk: bas

Antonio Hanžek: bubnjevi

ČETVRTAK 17.10. | 20h30 - #fusion

Sonic Diptych

Sonic Diptych čine alter dvojac Borko Rupena na bubnjevima i udaraljkama te Ivan Kapec na egzotičnoj bariton gitari.

Ovaj duo bazično oslonjen na tradiciju jazza nesmetano koristi i obrasce rock i pop glazbe na način na koji pruža i gotovo nameće ovakav ogoljeli instrumentarij. Tako se stvara glazba puna energije i bizarnosti, okovana i slobodna u istoj slici - zvučnom diptihu.

Dečki su do sad objavili dva albuma „Be way" i „Georgica" a u pripremi je i treći od čijeg ćete materijala ponešto čuti i na koncertu.

PETAK 18.10. | 20h - #vinyl_teatar

Something completely Frantic!

Direktno sa EU turneje - FRANTIC show u režiji Janga Edwardsa ponovno stiže u Vinyl!

"Something completely Frantic!" is a one-man-circus show where one actor plays 28 characters in 28 connected numbers! Chameleon-like transformations from minute to minute taking the audience members from a fabulous magician, mime artist, acrobat, clown, flea trainer, special barber, to a cave man and stars like Elvis Presley, Sylvester Stallone and S. Dali!

All that in a special interaction with an audience, using mostly visual language without many words!

A show for all generations - "once you see it you will remember it and talk about it whole your life"!

This professional clown-show started it's creation in Barcelona, at Noveau Clown Institute, supervised by "king of fools" himself - Jango Edwards!

PETAK 18.10. | od 22h - #vinyl_clubbing

Gospoda i Pustolovi

Gospoda i pustolovi je DJ par koji čine Denna M (Radio 101, Radio 808) i Django (Moskau, Ravno do dna), a puštaju bez diskriminacije sve od bluesa iz blata Mississippija, preko jazza s ulica New Orleansa, slatkog soula američkoga Juga, kantautorskih blaga, rock i pop hitova regije i svijeta, pa možda sve do hip-hopa stare škole i suvremenih muzičkih stranputica, a sve to uvijeno u dim cigare i miris odležalog viskija.

Nakon ljetne pauze, u Vinyl se vraćaju sa svojim žanrovski sveobuhvatnim najfinijim blendom iz glazbene prošlosti i sadašnjosti.

SUBOTA 19.10. | od 22h - #vinyl_clubbing

Wicked Selection

by DJ Tabu

Combining warm Jazz, soul, disco & funk masters, with electronic new hits, Tabu (Keeper of the Groove) is placed among DJs that play for the real music lovers. After a long career, where he played in most of the relevant clubs in the country, he became a resident DJ in Vinyl, where he is in charge of "wicked selection" program.

His recognizable style has been present on many festivals, showing with his unique style that the electronic music is not only techno, and is not always the same rhythm.