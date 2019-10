Kruder & Dorfmeister stižu u Laubu 19. listopada

Beč je bio techno metropola u samim počecima tog tada revolucionarnog stila, no dvojica prijatelja slijedili su vlastiti put. Koristili su radije neke već uobičajene forme poput hip hopa, duba ili new wavea da bi pronašli, kako to sami vole reći, univerzalni jezik plesne glazbe. Posljedica svega toga bio je downtempo, pravac koji u 90-ima sa svojim laganim ritmom definitivno nije harao top listama, no Kruder & Dorfmeister postali su njegovim glavnim uzdanicama. Taj stil nisu izmislili, ali su mu dali novu eleganciju i tehničko savršenstvo.

Peter Kruder i Richard Dorfmeister upoznali su se 1991. i već dvije godine kasnije počeli stvarati svoj downtempo kojim su potvrdili da taj pravac odlično funkcionira kao mješavina svih žanrova. Acid jazz, trip hop, afro jazz te kombinacija mnogih drugih stilova koji su se osjećali u njihovim radovima učinili su ih svjetski poznatima. Fokusirani više na obrade najboljih izvođača elektroničke glazbe nego na svoje originalne radove, Kruder i Dorfmeister postali su kraljevima remixeva. Pjesmama koje su obradili dali su poseban ugođaj i nježnost zbog čega je njihov album remixeva K&D Sessions prodan u milijunima primjeraka.

Sve je, kako oni sami tvrde, počelo slučajno. Nakon što je veliki Gilles Peterson otkrio njihov prvi EP G-Stoned, dvojac je lansiran u orbitu. "Nismo imali velike planove niti namjeru biti profesionalci, radili smo glazbu i puštali je radi zabave, no nakon prvog albuma za !K7 upali smo u pravi glazbeni biznis", rekao je svojedobno Richard Dorfmeister.

Njihov miksani album iz serije DJ Kicks doživio je veliki uspjeh, no pravi bum napravili su kolekcijom svojih remixeva K&D Sessions, i to isprovocirani opaskom neupućenog novinara. "Poslije svirke u Münchenu, novinar je tijekom intervjua rekao kako mu nije jasno toliko uzbuđenje oko nas nakon samo jednog EP-a. Tada smo već osim albuma DJ Kicks imali i 40 raznih remixeva dio kojih smo iz tog razloga objavili na K&D Sessions. Očekivali smo dobru reakciju, ali ne i ludilo koje je nastalo oko tog albuma", objasnio je Peter Kruder.

Među remixevima koje su radili, bili su i oni za Madonnu i Depeche Mode, no manje je poznato kako su odbili U2, Sade i Davida Bowieja. Jednostavno im se nije dopala Bowiejeva pjesma, objasnili su. Kruder i Dorfmeister naglašavali su svoju nesklonost kompromisima koji su mnoge doveli do samo kratkoročnog uspjeha. Osjećali su averziju prema načinu na koji funkcionira cijela glazbena industrija pa su stoga odbili potpisati za veliku etiketu Island Records.

"Unatoč pregovorima, znali smo da ne želimo raditi za velike etikete. Već smo dobro zarađivali i promovirali se našim remixevima. Da smo potpisali za njih, morali bismo izdati tri albuma u tri godine, a tako ne bismo imali vremena da izgradimo svoje ime DJ nastupima i remixevima", kazao je Kruder. Pritom im je veliki uzor bio Falco koji je imao slične stavove. Kruderov prvi tinejdžerski bend čak je i surađivao s austrijskom pop legendom. Svidjelo im se što je s velikim humorom i inteligencijom primjenjivao razne utjecaje u svojoj glazbi te postao globalnom zvijezdom, no nažalost, prerano je preminuo.

Bečki je dvojac paralelno imao i svoje zasebne uspješne projekte. Kruder kao Peace Orchestra, a Dorfmeister popularnu Toscu. Zajedno i nakon 26 godina nastupaju kao DJ-i i oduševljavaju publiku diljem svijeta svojim dojmljivim house setovima poput onog prošlogodišnjeg na prepunoj Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku, koji se još dugo prepričavao. Tako će biti i u subotu, 19. listopada u Laubi na njihovom prvom zajedničkom nastupu u Zagrebu unatoč dugogodišnjoj velikoj popularnosti u ovim krajevima. Cijelu će priču upotpuniti Felver, jedan od najcjenjenijih domaćih DJ-a, na sceni jednako dugo kao i popularni dvojac koji zbog doprinosa austrijskoj kulturi nazivaju novovjekom verzijom Mozarta i Schuberta.

