Vinyl - još jedan aktivan tjedan

UTORKOM | od 18h #vinyli

Gospodari uspomena - prodajna izložba ploča

Svakog utorka u isto vrijeme i na istome mjestu. Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite!

SRIJEDA 06.03. | 20h30 #double_bill

Grof Kanizsai i Robija Hrvata - Terminator

Kantautor Grof Kanizsai u suradnji sa Dariom Dodig na bubnjevima i Mirkom Prišlin na bassu osniva bend Robija Hrvata.

Početkom ove godine objavljuju drugi studijski album 'SVE uMIRe samo ŽIVOT vječan jest'. Da bi samom albumu udahnuli život kreću sa živim svirkama u suradnji sa prijateljskim bendom Terminator.

Terminator je autorski bend osnovan 2017. godine.

U tako kratkom postojanju, treba izdvojiti koncert na Wembleyu, sviranje kao predgrupa Foo Fightersima, muzička suradnja s Jack Whiteom, dogovaranje turneje s Depeche Modeom i Peppersima, te svirka u Vintiđu subotom.

To su sve stvari o kojima terminator sanja. Glazbeni izričaj im je zato kompatibilan s gore navedenim izvođačima kako bi lakše ostvarili svoje snove.

Kao neovisni autorski bend, krenuli su prvo u pohod Zagreba kako bi izgradili publiku, stekli višak fanova i time si olakšali proces snimanja i objavljivanja prvog albuma.

ČETVRTAK 07.03. | 20h30 #minimal_jazz

trokut - trokut je minimal jazz kvartet nastao krajem 2018. godine.

Repertoar kvarteta čini originalna glazba sačinjena od kolaža unaprijed definiranih struktura, motiva te improvizacija inspiriranih modernom jazz i elektronskom glazbom.

Kvartet čine Jaka Arh (tenor saksofon), Filip Pavić (gitara), Bojan Skočilić (e-bass) i Jerko Jurin (bubnjevi).

Melodije, harmonija i elektronske teksture na tragu su izvođača poput Radioheada, Boards of Canada i glazbe izvođača izdavačke kuće ECM.

PETAK 08.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

Wicked Selection by DJ Tabu

Disco, nudisco, soulful, boogie, soul, balearic, funk, etc...

SUBOTA 09.03. | 20h #improv

Impronedjeljak - Ramsch

Nastavljamo sa Impronedjeljcima - večerima slobodno improvizirane glazbe.

Na sudjelovanje pozivamo glazbenike, performere, plesače, pjesnike, vizualne umjetnike i sve one koji u formi slobodne improvizacije pronalaze prostor za ekspresiju, istraživanje, komunikaciju, umjetničku slobodu, kreativnost.

Ove subote (za promjenu) velika nam je čast ugostiti njemački trio Ramsch:

Description - Ramsch: german for Junk, trash, rubbish

The free improvising Trio Ramsch positions itself in the genre of Instant Composing. Ramsch combines noises and sounds with rhythms to a pulsing totality.

Out of various Found Objects and homemade constructions Ramsch creates Extensions to their instruments and the traditional playing styles of those. They so unify into sonic forms of innovative plaintiveness. The latest conceptions involve more room and surrounding inspired forms of interaction.

Line Up:

Martin Wyss - Double Bass, Flute, Toys

Pio Schürmann - Piano (prepared/unprepared)

Daniel "dflat" Weber - Drums, Percussion, Objects

SUBOTA 09.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

Tropilectic - by DJ uncleFunk

Tropilectic donosi eklektični mash-up stare i nove disco/funk/soul glazbe pomiješane s ritmičkim utjecajima brazila, kariba, afrike itd...

NEDJELJA 10.03. | 18h #vinyl_teatar

Postdiplomsko obrazovanje

Postdiplomsko obrazovanje je hit predstava o lopovima, kriminalcima, odvjetnicima i službenicima.

Šaljiva monokomedija o našoj smiješnoj realnosti, razglednica iz domovine, serija portreta iz svakodnevnice, sa primjesom učenja o zanatu koji se u domovini isplatio - kriminalu...

Objedinjuje suvremenog umjetnika iz Sinja Sinišu Labrovića te Matuline autorske i glumačke sposobnosti: sat vremena koje se gleda 'u dahu'.

Igor Pavlica (ex Haustor, Jinx) svira trubu i sintesajzer.

Ulaznice su u prodaji u Vinylu.

Rezervacije i ostale informacije: +385 91 5205 936