Laibach u Pogonu kulture 11. svibnja

Najveći slovenski bend svih vremena, veliki Laibach, vraćaju se nakon dugih devet godina u Rijeku, u čijem će Pogonu kulture 11. svibnja predstaviti svoj aktualni koncertni program The Sound Of Music.

Laibach - "The Sound Of Music"

Jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih bandova s ovih prostora i dalje pruža fantastične koncerte, na kojima iz turneje u turneju osvježavaju svoj program i nastavljaju pomicati granice, kako u audio tako i u vizualnom segmentu. The Sound Of Music set koji donose u Rijeku sadržava najveće hitove iz svih faza benda kao što su "Life Is Life", "Resistance Is Futile", "Smrt za smrt", "Now You Will Pay", "Eurovision", "The Whistleblowers" te, naravno, laibachove reinterpretacije songova dua Rodgers & Hammerstein napravljene za klasik "Moje pjesme, moji snovi".

Laibach - "My Favorite Things"

Ulaznice u prodaju kreću u ponedjeljak 4. ožujka. Prva cijena im iznosi 100 kn i aktualna je do 31. ožujka. Od 1. travnja do 10. svibnja za ulaz će trebati izdvojiti 120 kn, a na dan koncerta 150 kn. Službena prodajna mjesta su Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.