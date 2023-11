Viagra Boys premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #16

Viagra Boys su osnovani nakon živopisnog izlaska u karaoke bar u Stockholmu 2015. godine, a ime benda je odabrano kao gruba šala na račun moderne muškosti. Trenutni sastav benda čine glavni pjevač američkog podrijetla Sebastian Murphy te švedski glazbenici: Linus Hillborg (gitara), Elias Jungqvist (klavijature), Henrik Höckert (bas), Tor Sjödén (bubnjevi) i Oscar Carls (saksofon).

Prvi EP 'Consistency of Energy' izdali su 2016. godine, nakon čega je uslijedio i prvi studijski album 'Street Worms' u 2018. Prepoznati su po satiričnim i eskapističkim narativima, sarkazmu i crnom humoru kojim se nemilosrdno obračunavaju sa stereotipima, toksičnim maskulinitetom i izazovima suvremnog života. Drugi studijski album, 'Welfare Jazz' (2021.) osvojio je jednoglasne pohvale kritičara te se uvrstio među najistaknutije albume te godine. Njihov treći album, 'Cave World', objavljen u srpnju 2022., donio im je švedsku Grammi nagradu Rock of the Year 2023. godine.

Dugoočekivani premijerni hrvatski nastup Viagra Boys zasigurno se ne propušta, a na jarunskim pozornicama INmusic festivals #16 pridružuju se već najavljenim The Smashing Pumpkins, The National i The Gaslight Anthem uz brojne druge. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) putem službenog webshopa i u Dirty Old Shopu po cijeni 89 EUR. Također, 7-dnevne kamperske ulaznice, po cijeni od 45 EUR (+ troškovi transakcije), dostupne su isključivo putem službenog webshopa.