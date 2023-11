INmusic festival #16 blagdanski paketi u prodaji!

INmusic blagdanski paket već je godinama omiljeni poklon među koncertnom publikom, a kako nam se blagdani bliže, nema razloga ne nastaviti s dobrom tradicijom uveseljavanja naših najdražih. I ove godine blagdanski paket INmusic festivala pruža najpovoljniji i neizostavan festivalski starter-pack za svakog pravog ljubitelja dobre glazbe.

Sastavni dio svakog INmusic blagdanskog paketa je trodnevna ulaznica za INmusic festival #16 (više na 'Ulaznice') kao i ekskluzivna INmusic festival #16 limited edition majica, i to upakirani u posebno dizajniranu festivalsku platnenu torbu! INmusic blagdanske pakete moguće je kupiti po cijeni od 99 EUR (+ troškovi obrade i dostave) putem službenog INmusic festival webshopa i u Dirty Old Shopu u Zagrebu po cijeni od 99 EUR do isteka zaliha. Količina INmusic blagdanskih paketa je ograničena.

INmusic festival #16 održat će se na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2024. godine. U prodaji su i trodnevne festivalske ulaznice za 16. izdanje INmusic festivala koje možete nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni 49 EUR (+ troškovi transakcije), do isteka zaliha, a prva glazbena imena koja će uveličati povratničko izdanje INmusic festivala već su poznata - The Smashing Pumpkins, The National i The Gaslight Anthem