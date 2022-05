Veliko priznanje za LG

Uz nagradu za partnera godine, LG je prošli mjesec dobio i nagradu ENERGY STAR za tehnologiju u nastajanju, a EPA je dodijelila i priznanja za 43 LG-eva modela hladnjaka i zamrzivača. Tako je LG dobio više priznanja od bilo kojeg drugog branda. Nagrađivani modeli imaju napredne kompresore i koriste R-600a, radnu tvar s vrlo niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP).

Hladnjaci koji imaju navedene značajke nadmašuju minimalni savezni standard za najmanje 25 posto kada je kompresor u prilagodljivom načinu rada u usporedbi s načinom rada s fiksnom brzinom. Istaknuti proizvodi također sadrže radnu tvar i pjenu s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (ispod 15). Kompresor Inverter Linear CompressorTM*, koji se nalazi u LG-evim hladnjacima, učinkovito održava hranu svježom te smanjuje razinu buke u usporedbi s LG-evim konvencionalnim modelima.

Svake se godine ENERGY STAR dodjeljuje kompanijama i organizacija koje su dale izniman doprinos zaštiti okoliša kroz vrhunska energetska dostignuća. Dobitnici nagrade ENERGY STAR u svojoj su industriji predvodnici u proizvodnji, prodaji i usvajanju energetski učinkovitih proizvoda, domova, zgrada, usluga i strategija. Ti su napori ključni za borbu protiv klimatske krize te zaštitu javnog zdravlja.

U okviru svoje inicijative Zero Negative Environmental Impact, LG planira uspostaviti više proizvodnih stanica koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Kako bi osigurao da kompanija postigne svoje dugotrajne ciljeve u pogledu ugljične neutralnosti i kružnog gospodarstva, LG je najavio namjeru smanjivanja upotrebe plastike na bazi petrokemije uvođenjem do 600.000 tona reciklirane plastike u svoj proizvodni proces do 2030. i do tada gotovo udvostručiti oporabu elektroničkog otpada na 8 milijuna tona.

LG jasno pokazuje što je potrebno za izgradnju održivije budućnosti, prema riječima Michaela S. Regana, administratora EPA. „LG je još jednom pokazao kako je poduzimanje akcija u svrhu potpore gospodarstvu temeljenom na čistoj energiji dobro ne samo za okoliš, već i za poslovanje i kupce. Svjesni smo da ćemo svi zajedno i dalje morati raditi na rješavanju klimatske krize", istaknuo je Regan.