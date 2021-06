Velikim majmunima prijeti dramatičan gubitak staništa

Prema istraživanju objavljenome u časopisu Diversity and Distributions, do 85 posto trenutnog raspona populacije majmuna više neće imati stanište do sredine stoljeća.

Uništavanje staništa usko je povezano s klimatskim promjenama, krčenjem šuma i rastom ljudske populacije.

Gorilama, bonoboima i čimpanzama prijeti "mračna budućnost", upozorava dr. Ilka Herbinger iz Svjetskog fonda za prirodu (WWF), koautorica studije. "U mnogim regijama Afrike našoj najbližoj rodbini prijeti izumiranje", rekla je.

Herbinger apelira da se mora zaustaviti "klimatski kolaps" i "uništavanje šuma" kako bi se ublažilo masovno izumiranje velikih majmuna.

Prema studiji, koja je prvi put objavljena u nedjelju, za opstanak afričkih majmuna također je presudno održavanje i uspostava "veza i hodnika" između staništa koji bi mogli biti utočište u budućnosti.

Primjerice, planinski lanci trenutno su manje pogodna staništa za neke vrste velikih majmuna, ali očekuje se da će se to promijeniti globalnim zagrijavanjem. Životinje bi teoretski mogle preživjeti ako bi mogle migrirati iz nizina u planine.

Studija je prva koja je u cjelini ispitala učinke klimatskih promjena, upotrebe zemljišta i porasta ljudske populacije na budući raspon populacije gorila, čimpanzi i bonoba.

Trenutno su svi afrički majmuni navedeni na Crvenom popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao ugroženi ili kritično ugroženi.