Velika retrospektiva Johna Carpentera u kinu Tuškanac

John Carpenter jedan je od ključnih holivudskih filmaša 1970-ih i 1980-ih. Retrospektivu čine kultni filmovi poput Noć vještica, Oni žive, Stvar, Napad na trinaestu policijsku stanicu, Bijeg iz New Yorka, kao i autorov debitantski studentski film Tamna zvijezda.

Tijekom 1970-ih i 1980-ih John Carpenter izgradio je jedan od najzanimljivijih opusa u okvirima američke kinematografije, nametnuvši se kao jedan od najuspješnijih žanrovskih autora, redatelja čija su niskobudžetna i žanrovski strogo definirana ostvarenja značajno oblikovala svjetonazor, ukus i estetiku filmofila stasalih tijekom tih desetljeća. U njegovom se redateljskom portfelju nalaze redom sjajna ostvarenja, a dokazavši se kao inovator žanra i majstor rada sa skromnim proračunima, bio je podjednako štovan od tvrdokornih ljubitelja žanra kao i od zagovornika autorskog filma.

Retrospektiva Johna Carpentera počinje u srijedu kultnim fantastičnim hororom Stvar (1982). Zbog generalnog pesimizma, mizantropije i 'mraka' u prikazu izolirane ljudske zajednice film je u vrijeme premijere dočekan s neodobravanjem kritike i publike, no s vremenom je počeo dobivati na popularnosti i stjecati kultni status. Film nudi brojne prilike za interpretaciju - od metaforičkog prikaza hladnoratovske paranoje, preko simboličkog sukoba znanosti i militarizma, do toga da izvanzemaljac simbolizira rak koji ubija ljude.

Kultna i bizarno pomaknuta crnohumorna SF-komedija Tamna zvijezda (1974) debitantski je studentski Carpenterov film. Proračun filma je iznosio šezdesetak tisuća dolara, ali je briljantan zajednički rad Carpentera i O´Bannona zaslužan za iluziju neusporedivo skuplje produciranog projekta. Film je već u vrijeme premijere stekao kultni status, a Carpenter je demonstrirao sposobnost realizacije vizualno atraktivnih i tehnički razmjerno zahtjevnih projekata uz skromna financijska sredstva, čime je privukao pozornost Hollywooda.

Napad na trinaestu policijsku stanicu (1976) Carpenterovo je kultno djelo i jedan od najuspjelijih filmova 1970-ih. Film je nastao pod izravnim utjecajem glasovitog vesterna Rio Bravo Howarda Hawksa, no redateljev izvedbeni prosede podjednako je dugovao i Raoulu Walshu i Alfredu Hitchcocku. Carpenter je projekt realizirao kao kompletan autor - on je scenarist, redatelj, montažer i skladatelj filmske glazbe. Riječ je o maestralno režiranom filmu sjajnog ritma, izuzetno sugestivne ugođajnosti i izvrsno gradirane dramske tenzije.

Antologijskim hororom Noć vještica (1978) Carpenter je redefinirao žanr horora i inicirao podžanr slasher filmova te se pretvorio u vruće redateljsko ime. Riječ je o maestralno režiranom djelu preciznog ritma, nabijenom sjajno gradiranim suspensom kojem pridonosi i također antologijski glazbeni motiv kojeg je skladao sam Carpenter. Imponira njegovo redateljsko umijeće, primjerice u uvodnoj sekvenci subjektivnog pogleda snimljenoj u jednom kadru. Film je proslavio glumicu Jamie Lee Curtis te polučio niz redom manje ili više inferiornih nastavaka.

Triler-drama s elementima horora Netko me gleda (1978) premijerno je prikazana na američkoj TV-postaji NBC svega mjesec dana nakon što je u kino-distribuciju krenula Noć vještica. Redatelj i ovdje manje pozornosti poklanja karakterizaciji likova, naglasak od početka stavljajući na gradiranje dramske i horor tenzije. Na određeni način naslanjajući se na Hitchcockovo remek-djelo Prozor u dvorište, Carpenter je i ovim sigurno i vrlo sugestivno režiranim te odlično glumljenim filmom redefinirao način stvaranja priča na psiho-voajerske teme.

U vrijeme svoje premijere, nadnaravni horor Magla (1980) nije ostvario osobitu gledanost ni naklonost kritike. Ipak, pri naknadnim prikazivanjima doživio je komercijalni uspjeh te s vremenom stekao također kultni status, a i danas ga se ubraja u redateljeva klasična ostvarenja. Nastao je na temelju redateljeva nadahnuća prozom H. P. Lovecrafta, a kino-distribucija filma se najavljivala vrlo efektnim riječima „Zatvorite prozore, zaključajte vrata - nešto se krije u magli!". Glazbu za film, kao i za svoje mnoge druge radove, skladao je sam Carpenter.

Kultnim filmom Bijeg iz New Yorka (1981) Carpenter je iznova demonstrirao sjajno snalaženje sa skromnim budžetima i umješnost improvizacije. Film odlikuju prepoznatljive osobine njegova izvedbenog minimalizma i ekonomičnosti, od dojmljivog dočaravanja mračnog futurističkog New Yorka, preko izvrsne fotografije, uvjerljivih minijatura i specijalnih efekata koji su dominantno djelo Jamesa Camerona, do jednostavne, ali vrlo efektne dramske premise te odličnog izbora Kurta Russella za ulogu koja mu je savršeno legla i pretvorila u zvijezdu.

Christine (1983) se često reklamira kao nadnaravni horor, no zapravo je prilično osebujna tinejdžerska drama o odrastanju. Film plijeni pozornost gledatelja uzbudljivom pričom, kao i odličnim soundtrackom kojeg je uz samog redatelja skladao Alan Howarth, iskusni majstor zvučnih efekata. Posrijedi je adaptacija istoimena romana „kralja horora" Stephena Kinga, još jedno Carpenterovo djelo iz 1980-ih koje u vrijeme premijere nije steklo osobitu naklonost kritike i publike, da bi s vremenom postalo komercijalno uspješno te steklo i razmjerni kultni status.

Jedno od najbenignijih, najpozitivnijih i najemotivnijih Carpentorovih ostvarenja je izvrsna fantastična romantična drama Zvjezdani čovjek (1984). Realiziran i kao pokušaj eksploatiranja uspjeha antologijskog Spielbergova E.T.-ja, film se prometnuo u jedan od najvećih hitova 1984. godine. Uspjeh razigrano režiranog, prilično šarmantnog, duhovitog i vrlo zabavnog filma znatno je pridonio i popularnosti sjajnog karakternog glumca i budućeg oskarovca Jeffa Bridgesa, iako je uloga prvotno bila namijenjena Michaelu Douglasu.

Dinamičnu i vrlo zabavnu pustolovnu akcijsku komediju Velika nevolja u Kineskoj četvrti (1986) Carpenter je realizirao na vrhuncu svoje kreativnosti i popularnosti. Ovim filmom je odlučio dati efektnu posvetu popularnim hongkonškim borilačkim filmovima. U tome je sasvim uspio kreiravši nepretenciozno, spretno režirano, vrlo duhovito i adrenalinom nabijeno ostvarenje koje nose raspoloženi i dobrano autoironični glumački nastupi. Glavnu ulogu tumači Kurt Russell, čija je partnerica u vrijeme realizacije filma anonimna, a danas slavna Kim Cattrall

Fantastični horor Knez tame (1987) središnji je dio Carpenterove trilogije koju je sam nazvao ´trilogijom apokalipse´. Nadahnuće za film inicijalno je pronašao u teorijskoj fizici i građi atoma, odnosno u želji da ultimativno zlo prikaže kao svojevrsni križanac materije i antimaterije. Posrijedi je pošteni B-film, neosporno zabavan, nepretenciozan te svakako atraktivan za ljubitelje žanra. Izvršni producent filma bio je Shep Gordon, tadašnji menadžer pjevača Alicea Coopera kojeg je Carpenter angažirao kao suradnika na soundtracku, a pojavljuje se i u maloj ulozi.

Fantastični akcijski horor Oni žive (1988) inteligentno i inventivno obrađuje temu straha prosječnog Amerikanca od mogućeg kolapsa prouzročenog konzumerizmom i pohlepom. Carpenter je film obogatio motivom nadzorne snage televizije i time u kolikoj je ona suprotnosti sa zapadnjačkom, poglavito američkom idejom o slobodnoj volji pojedinca. Riječ je o politički subverzivnom spoju horora, SF-a i akcije, proračunski skromnom B-filmu koji se odlikuje domišljatošću i vještinom pripovijedanja te jednom od najzabavnijih Carpenterovih djela.

Fantastična horor-drama U raljama ludila (1994) je intrigantno osmišljeno i nadahnuto režirano djelo koje je Carpenter sam proglašavao završnim segmentom svoje apokaliptične trilogije. Poklonici žanra horora u ovom će filmu pronaći brojne asocijacije na djela iznimno uglednih žanrovskih pisaca, američkih književnika H. P. Lovecrafta i Stephena Kinga. U želji da na velikom ekranu kreira kompleksne svjetove psiholoških horora obojice autora, Carpenter je iskazao veliku dovitljivost i vještinu.