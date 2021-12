Velika analiza provedbe Zakona o zaštiti životinja

Udruga Prijatelji životinja napravila je analizu provedbe Zakona o zaštiti životinja u 2020. godini u Hrvatskoj. „Trebalo nam je 10 mjeseci, dakle gotovo cijela ova godina, kako bismo prikupili podatke od 540 jedinica lokalne samouprave, a ni nakon opetovanih molbi i podsjetnika njih 16 nisu poslale tražene podatke", kažu Prijatelji životinja. Naglašavaju da je ovo prvo temeljito i relevantno istraživanje s obzirom na to da su obuhvaćeni podaci više od 97 % jedinica lokalne samouprave, a upravo su one odgovorne za zbrinjavanje napuštenih životinja na svojemu području. Ističu i da su napuštene životinje posljedica neodgovornosti pojedinaca, koje je nužno dosljedno i adekvatno sankcionirati.

Dobiveni podaci potvrđuju iskustva udruga za zaštitu životinja, koje i dalje zbrinjavaju velik broj napuštenih životinja. Na gotovo polovici teritorija Hrvatske nedostaje temeljita provedba kontrole mikročipiranja pasa obilaskom svakog kućanstva, iako je tu zakonsku obavezu trebalo provesti do lipnja 2018. godine. Također, više od polovice lokalnih zajednica nije propisalo trajnu sterilizaciju pasa i mačaka, uz izuzetke, premda ta učinkovita preventivna mjera izravno utječe na kontrolu populacije napuštenih životinja, ali čak ni oni koji su ju propisali ne provode ju kako treba. Osim toga, 75 % gradova i općina ne financira niti ne subvencionira kastracije skrbničkih životinja i slobodnoživućih mačaka unatoč tome što se za cijenu zbrinjavanja jedne napuštene životinje može platiti do 10 kastracija i time spriječiti nekontrolirano razmnožavanje. Više od 16 % jedinica lokalne samouprave nema sklopljen ugovor sa skloništem za zbrinjavanje napuštenih životinja, što je poražavajuće.

Zbog neodgovornosti ljudi i neprovođenja zakonskih obaveza i preventivnih mjera, 2020. godine utrošeno je više od 35 milijuna kuna za zbrinjavanje napuštenih životinja! „To su službeni podaci i minimalni iznosi koji se odnose samo na one napuštene životinje koje su lokalne zajednice, i to samo one koje su dostavile podatke, zbrinule kroz skloništa. U to nisu uključena sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja koje su spasile i zbrinule udruge i pojedinci", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Dodaju da su analizom podataka dobili potvrdu da je Zakon o zaštiti životinja itekako provediv, ali da je za to potrebna volja: „Prikupljeni podaci pokazuju da jedinice lokalne samouprave koje provode zakonske odredbe već vide smanjenje broja napuštenih životinja, a samim time i smanjenje izdataka za njihovo zbrinjavanje. Istodobno, zabrinjavajuće je da neki gradovi i općine nisu ispunili čak ni one zakonske obaveze koje ne iziskuju ni kune utrošenih sredstava. Dobri primjeri jasno pokazuju da je za provedbu zakonskih odredaba više potrebna dobra volja nego novac."

Iz Udruge navode da su prikupljali podatke kako bi otkrili kritične točke provedbe Zakona o zaštiti životinja, napravili strategiju rješavanja i kvalitetno savjetovali jedinice lokalne samouprave. Rezultati analize pokazuju da je za postizanje rezultata nužno istodobno djelovanje svih jedinica lokalne samouprave, ispunjavanje zakonskih obaveza i primjena preventivnih mjera.

Zakonske obaveze ispunjavaju se donošenjem Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, sudjelovanjem u radu Koordinacijskih radnih skupina, sustavnom provedbom kontrole mikročipiranja pasa, ugovorom sa skloništem za zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacijom stanovništva. Od preventivnih mjera najvažnije je istom Odlukom propisati i provoditi kontrole obavezne trajne sterilizacije te financiranje ili subvencioniranje kastracije skrbničkih životinja i slobodnoživućih mačaka.

„Mora se stati na kraj neodgovornom ponašanju pojedinaca! Zato je važno da gradovi i općine provode preventivne mjere te da se ustrajno i rigorozno kažnjava svako napuštanje i zlostavljanje životinja. Tako bi se i zaštitile životinje i smanjila financijska opterećenja jedinica lokalne samouprave zbog neodgovornih skrbnika pasa i mačaka", zaključuju Prijatelji životinja.

Cijela analiza upitnika, s više od 20 pitanja, dostupna je na www.prijatelji-zivotinja.hr.