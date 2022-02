Valentinovo uz kineske afrodizijake

Pred nama je Dan zaljubljenih ili Valentinovo kojega obilježavamo crvenom bojom, uz puno cvijeća, čokolada, svijeća i romantike, obiljem emotivnih gesti... No, imajući na umu da je „kineska kuhinja", prema istraživanju gastro navika građana Hrvatske, druga najpopularnija odmah nakon talijanske, u azijskom restoranu Asia Gold (Radnička cesta 52, Green gold centar, Zagreb) priprema se cijeli niz aktivnosti kako bi se svima zaljubljenima ponudio vrhunski gastro doživljaj za večere koje po prvi puta počinju upravo 14. veljače ove godine simbolično nazvanih Valentinovo all you can eat od 18 do 22 sata.

Do sada smo u našem restoranu Asia Gold imali all you can eat buffet samo za ručak, no ljubav koju građani Hrvatske, ali i svi ostali posjetitelji našeg restorana pokazuju za azijsku hranu ponukala nas je da taj gastronomski model prenesemo i na večere. A kad je bolji trenutak da krenemo uz ručkove po principu all you can eat buffeta, nego Dan zaljubljenih kada startamo i s Valentinovo all you can eat večerom - najavila je Tong Chen , ugledna poduzetnica koja već 29 godina posluje u Hrvatskoj i vlasnica je nekoliko restorana s kineskom gastro ponudom.

Sve ćemo začiniti naravno - afrodizijacima - jer svi znamo da zaljubljenost ide kroz želudac stoga sam upravo za Dan zaljubljenih odlučila kanalizirati tople emocije prema azijskoj hrani te dodatno zaokružiti s novom gastro ponudom upravo do 14. veljače. Najznačajniji afrodizijak kojega ćemo koristii u pripravi naše Valentinovo all you can eat večere bit će Ginseng, koji je neizostavan na dalekom azijskom istoku, a sigurna sam da će pomoći i svim gastroljupcima na ovim prostorima da dođu do željenog učinka, napose i u demografiji - našalila se Tong Chen.

Ujedno je s uvođenjem all you can eat buffet večera (uz već stalne ručkove) u svom restoranu Asia Gold već dan nakon Valentinova priprema se novi sadržaj - proslavu Male kineske nove godine.

Odlučila sam ne samo popularizirati hranu svoje domovine i dalekog azijskog istoka, nego i naše običaje, kulturu, tradiciju, glazbu...a u susret kineskoj i proslavi Male nove godine. Nakon Valentinova i prve večere za zaljubljene, već dan poslije zato slavimo all you can eat buttetom za ručak i večeru - Kinesku Malu novu godinu koja se slavi 15. veljače ove godine - najavljuje vlasnica Asia Gold restorana.

Osim uvođenja stalne večere po principu All you can eat 14. veljače, planirane su i ostale brojne aktivnosti u restoranu Asia Gold radi popularizacije dalekoistočne kulture, gastronomije i sadržaja poput:

Večer i radionica kineske kuhinje - jednom mjesečno će se održavati u prostoru Asia gold restorana - wok, sushi, japanska, tajlandska i kineska kuhinja

Večer kineske glazbe & gastronomije - jednom mjesečno će se održavati u prostoru Asia gold restorana

Večer kineske poezije & gastronomije - jednom mjesečno će se održavati u prostoru Asia gold restorana

Karaoke show - jednom mjesečno će se održavati u prostoru Asia gold restorana

Happy hour u restoranu Asia Gold

Ženska srijeda - pozitivna diskriminacija

Planiramo ostvariti kako kinesko-hrvatsku fuziju, tako i fuziju azijsko-hrvatskog prizvuka, gdje ćemo kroz svojevrsnu simbiozu istočnjačke azijske gastronomije, običaja i tradicije, a kojom dominiraju okusi kineske, tajlandske, japanske, korejske i mongolske kuhinje, hrvatskim ljubiteljima Dalekog istoka predstaviti puno toga na sveobuhvatan, raznolik i sadržajan način- istaknula je Tong Chen čiji restorani rade i proslave rođendana, vjenčanja, catering za vanjske potrebe proslava, domjenke, različite proslave, krstitke, krizme...

Trenutačno Asia restorani & zalogajnice obuhvaćaju:

Asia restoran, Nova Ves - Zagreb

Asia Gold - Green Gold centar - Zagreb

Wok & Roll - Avenue Mall Zagreb

Wok & Roll - Arena Centar Zagreb

A aktivnosti kreću primarno u Asia Gold restoranu, kako u večernjim satima (od 18 do 22 sata) i vikendima, tako i tijekom radnog dana za vrijeme ručka (svaki dan od 11 do 16 sata).