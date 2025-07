Što bi trebali napraviti nakon puta?

Promjene vremenskih zona, neredovita tjelesna aktivnost, nova te često povećana prehrana i poremećeni obroci mogu znatno otežati održavanje stabilne razine šećera u krvi.

Srećom, postoji jednostavna navika koja može pomoći i izvediva je gotovo bilo gdje - šetnja nakon obroka. Nutricionisti za portal Eating Well ističu da je upravo ova aktivnost jedan od najboljih načina kontrole glukoze u krvi tijekom putovanja. Donosimo kako i zašto djeluje te dodatne savjete za održavanje stabilnoga šećera u krvi na putu.

Zašto šetnja nakon obroka pomaže regulaciji šećera u krvi

Smanjuje nagle skokove šećera nakon jela

Nakon što pojedemo obrok, tijelo razgrađuje ugljikohidrate u glukozu, što dovodi do porasta šećera u krvi. Inzulin tada pomaže prenijeti tu glukozu iz krvi u stanice. Međutim, kod osoba s dijabetesom ili inzulinskom rezistencijom taj mehanizam često ne funkcionira pravilno.

"Šetnja nakon obroka standardna je preporuka za sve moje klijente s dijabetesom", ističe nutricionistica Vandana Sheth.

S njom se složila i nutricionistica Kim Rose-Francis, koja dodaje da hodanje "pomaže u prijenosu glukoze iz krvotoka u mišiće, gdje se koristi kao izvor energije".

Time se smanjuje vršni porast glukoze nakon jela i izbjegava kasniji pad šećera. Čak i kraće šetnje, od samo nekoliko minuta, mogu biti korisne ako ih ponavljamo tijekom dana. Jedno istraživanje pokazalo je da učestale šetnje od dvije do pet minuta svakih 20 do 30 minuta učinkovito smanjuju glukozu u krvi, prenosi Eating Well.

Poboljšava osjetljivost na inzulin

Fizička aktivnost ne samo da troši glukozu nego i povećava osjetljivost stanica na inzulin, što omogućuje učinkovitije korištenje inzulina koji tijelo prirodno proizvodi. Neka istraživanja pokazuju da šetnja nakon obroka može poboljšati osjetljivost na inzulin i do 24 sata nakon aktivnosti. Što je šetnja duža, to su učinci na snižavanje šećera veći - i neposredno i sljedećega dana.

Smanjuje razinu stresa

Psihičko i fizičko zdravlje usko su povezani, a stres može uzrokovati fiziološke promjene poput povišenoga šećera u krvi.

"Putovanja često uključuju stresne situacije, a tada mozak potiče oslobađanje kortizola - hormona stresa koji ometa normalan metabolizam glukoze", kaže Rose-Francis. Kortizol priprema tijelo za "borbu ili bijeg", povećava razinu šećera i smanjuje učinkovitost inzulina.

Šetnja i druge vrste tjelesne aktivnosti mogu smanjiti tu reakciju i time pozitivno utjecati na regulaciju glukoze.