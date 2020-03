Vagina i oralni seks

Kod većine parova primanje ili pružanje oralnog seksa je dio seksualnog života, ali bez obzira što je dio užitka nema puno informacija o tome koliko je siguran za zdravlje.

"Oralni seks nije nužno loš za vašu vaginu", kaže Alyssa Dweck, ginekologinja i koautorica knjige The Complete A to Z for Your V. "Postoje prirodne bakterije u ustima i u vagini, a za ljude s normalnim zdravim imunološkim sustavom to ne bi trebao biti problem", objašnjava dalje za Health.

Dok je slina vašeg partnera vjerojatno sigurna, njegova usta, usne i grlo vjerojatno nisu. Ako ima prehladu ili će je dobiti, a njegove usne budu u kontaktu s vaginom ili kožom oko nje, moguće je da će ju prenijeti na vas.

"Mnogi ljudi ne razmišljaju o činjenici da ako osoba ima herpes i onda pruža partnerici oralni užitak da postoji mogućnost od razvijanja genitalnog herpesa", dodaje dr. Dweck.

Herpes nije jedina bolest koju žena može dobiti nakon oralnog seksa.

Gonoreja i klamidija mogu se prenijeti ako je vaš partner zaražen i ima ove bakterije u grlu. HIV je još jedna bolest koja se može prenijeti.

Također postoji rizik od zaraze HPV-om ili humanim papiloma virusom. Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti neke studije sugeriraju da je i to moguće. Ako vaš partner ima HPV u grlu i nosi jedan od virusnih tipova povezanih s rakom grlića maternice, on može prenijeti virus na vas i povećati rizik od bolesti.

Dakle, ako je oralni seks nešto u čemu uživate, nikada ne možete biti previše oprezni. "Obično preporučujemo univerzalne mjere opreza za oralni i vaginalni seks", kaže dr. Dweck. Ako ne znate koji je zdravstveni status vašeg partnera, ona potiče obavezno korištenje kondoma tijekom snošaja. Tijekom oralnog seksa, pokrijte svoju vaginu tzv. dentalnom branom - tankim komadom lateksa. Na taj način jezik i usta vašeg partnera ne mogu uspostaviti izravan dodir s kožom.

"Ljudi me obično gledaju kao da imam tri glave kada to kažem, ali nešto poput dentalne brane pruža vrlo tanku, ali sigurnu barijeru između usta i vaginalne šupljine", objašnjava na kraju dr. Dweck.