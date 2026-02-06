Znanstvenici se boje ledenjaka sudnjeg dana

Smješten na Zapadnoantarktičkom ledenom pokrovu, ledenjak Thwaites dobio je svoje apokaliptično ime zbog potencijalnog utjecaja na razinu mora. Prostire se na golemih 192.000 km², što ga čini usporedivim s površinom Velike Britanije, a topi se neviđenom brzinom zbog klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Već sada četiri posto godišnjeg globalnog porasta razine mora dolazi od trenutačnog gubitka leda s Thwaitesa, dok plinovi koji zadržavaju toplinu nastavljaju zagrijavati planet. Kada bi se ledenjak u potpunosti urušio, razina mora mogla bi porasti za nevjerojatnih 65 centimetara. Za svaki centimetar porasta razine mora, oko šest milijuna ljudi diljem svijeta izloženo je obalnim poplavama.

No, mogu li se posljedice klimatskih promjena doista jednostavno - pregraditi?

Projekt Seabed Anchored Curtain ima za cilj ograničiti porast razine mora stvaranjem fizičkih barijera koje bi štitile ledene pokrove od toplih oceanskih voda koje struje ispod rubnih ledenih polica. Projekt polazi od stava da samo smanjenje emisija stakleničkih plinova neće biti dovoljno za stabilizaciju ledenog pokrova.

Istraživači i inženjeri s Cambridgea, Sveučilišta u Chicagu, Instituta Alfred Wegener, Sveučilišta New York, Dartmouth Collegea, NIVA-e, Aker Solutionsa i Arktičkog centra Sveučilišta u Laplandu udružili su snage kako bi osmislili zavjesu visoku oko 152 metra i dugu 80 kilometara.

Plan bi zahtijevao godine rada

Riječ je o smjelom planu koji bi, ako ikada bude ostvaren, zahtijevao godine rada.

Tim je uspostavio plan puta koji uključuje trogodišnji istraživački program za dizajn zavjesa i sidrišta, odabir materijala te izgradnju i testiranje tehnologije kako bi se osiguralo da može ograničiti tople morske struje.

Već se prikupljaju podaci o sidrištima s ledenjaka Thwaites, dok kampanja prikupljanja sredstava ima cilj prikupiti 10 milijuna dolara (oko 8,4 milijuna eura).

„Tijekom aktualnog trogodišnjeg programa usredotočit ćemo se na razvoj tehnologije, inženjering i znanstveno testiranje prototipova postavljenih u fjordu u Norveškoj", poručuju iz projekta Seabed Curtain. „Paralelno ćemo nastaviti razvijati odnose s autohtonim narodima Arktika i predstavnicima zemalja globalnog juga koje su najviše pogođene."