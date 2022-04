Uživajte u outdoor aktivnostima

Bez obzira koliko to zvučalo kontradiktorno - tehnološki napredni pametni uređaji mogu vaš boravak u prirodi učiniti još boljim. Tehnologija može neprimjetno nadopuniti i pojačati naše avanture, druženja i trening ili nam otvoriti nove vidike i dati inspiraciju za nove načine kreativnog izražavanja. Ovi alati i aplikacije čine naše vrijeme provedeno vani zanimljivijim i produbljuju naše znanje, omogućavajući nam pri tome da svoja saznanja provjerimo ili podijelimo s odabranim krugom prijatelja i pratitelja na društvenim mrežama.

Dok nam je svakodnevica uljepšana sve toplijim i dužim danima, okrećemo se boravku u otvorenim prostorima, bilo u sportskim ili opuštajućim aktivnostima. Za mnoge od nas je planinarenje, trčanje, biciklizam ili druženje s prijateljima u prirodi najdraži način da se odmaknemo od mreže sveprisutnog stresa i urbanizacije koje donosi moderan život u gradovima.

Potaknuti vizurama sve punijih gradskih parkova, ali i tradicijom urbanih proljetno - ljetnih zabava uz roštilj i druženje koje najčešće provodimo s najbližima u prirodi, donosimo ultimativnu listu najnovijih, tehnološki impresivnih gadgeta koji su dobar dodatak za sva takva druženja. Ovi Huawei gadgeti će vam, osim u urbanim okruženjima, postati najbolja pratnja i asistent u aktivnostima na otvorenom:

Huawei nova 9 SE pametni telefon

Privlačno dizajniran, ovaj predstavnik nova 9 serije, u vanjskim prostorima postaje centralni glavni uređaj putem kojeg možete upravljati svim ostalim uparenim uređajima i aplikacijama putem jedinstvenog sučelja na upravljačkoj ploči telefona. Osim toga, kamera od 108 MP i ultra široki kut od 112° idealni su za hvatanje i spajanje živopisnih foto te video kadrova velikih formata, bilo vizure impresivnih planina ili grupne fotografije vaših prijatelja dok se družite uz roštilj. Da bi osigurali bezbrižnost u korištenju više funkcija istodobno, nova 9 SE podržava SuperCharge punjenje od 66 W, koje će bateriju napuniti do 60% za samo 15 minuta, te do 100% za 36 minuta. Kupovinom ovog pametnog telefona do 28. lipnja ostvarujete i garanciju na zaštitu zaslona u trajanju od 12 mjeseci.

Huawei Watch GT Runner

Uparivanjem nove 9 SE telefona s pametnim satom kao što je Watch GT Runner, više ne morate tražiti druge da vas fotografiraju. Samo postavite nova 9 SE na stativ, te pritisnite okidač na satu i snimite nezaboravnu fotografiju uz odličnu opciju Remote Shutter. No, to je samo mali uvod u fantastične specifikacije ovog trkaćeg sata. Watch GT Runner sadrži novu Huawei TruSeenTM 5.0+ tehnologiju praćenja otkucaja srca, koja pruža točan dinamički puls i praćenje razine kisika u krvi, pri svakom koraku trkača te skrivenu antenu s dvopojasnim GNSS čipom od pet satelitskih sustava, koji sadrži najtočniju tehnologiju pozicioniranja što je iznimno korisno prilikom boravka na ne toliko dostupnim mjestima. Štoviše, pametni sat podržava čitav niz funkcija praćenja zdravlja, uključujući obavijesti o abnormalno visokim otkucajima srca, praćenje spavanja i upravljanje menstruacijom. Watch GT Runner sadrži ugrađeni barometar i podržava funkciju kompasa kako bi korisnici uvijek bili sigurni na otvorenom. Također, omogućuje reprodukciju glazbe putem zvučnika ili slušalica, te dolazi s velikom količinom prostora za pohranu, u koji stane do 500 pjesama.

FreeBuds Lipstick bežične slušalice

Kao nezaobilazni dodatak svakog ljubitelja glazbe i fizičke aktivnosti u svim formatima i na svim lokacijama, FreeBuds Lipstick od svog premijernog prikazivanja oduševljava korisnike. Bez obzira na jarko crvenu boju i male dimenzije, FreeBuds Lipstick donosi vodeću audio tehnologiju koja zadivljuje zvukom. FreeBuds Lipstick sadrže Huawei AI tehnologiju aktivnog poništavanja buke 2.0, koja blokira vanjske zvukove i korisniku osigurava zvuk visoke rezolucije. Vrlo praktične i kompaktne, vjerna su pratnja u prirodi, na tracking stazama ili bicikliranju, dok se u mirnijem okruženju pobrinu da svi kasnovečernji filmovi ili omiljena audio izdanja budu dostupna samo za vaše uši. Osim predivnog dizajna, kućište drži slušalice napunjene i korisnicima omogućuje i do 22 sata reprodukcije glazbe. Otvorite ga za punjenje da bi uparili slušalice s obližnjim telefonom, tabletom ili računalom putem funkcije za automatsko uparivanje. Osim toga, povežite ih na dva uređaja istovremeno i podijelite svoju najdražu pjesmu.

Huawei Sound Joy

Svaki boravak na otvorenom prostoru, bilo u formatu roštilja s prijateljima, vrtne zabave, pool party-a ili jutarnje kave na balkonu stana, nije isti bez omiljene glazbene podloge. A da pritom ne morate kompromitirati kvalitetu zvuka u korist praktičnosti dokazuje novi pametni zvučnik Huawei Sound Joy. Robusne, čvrste zaštitne tkanine uz certifikat vodootpornosti IP67 i masom od 680 grama, ovaj prijenosni zvučnik garantira izdržljivost i pouzdanost u svim situacijama. Ugrađena baterija od 8800 mAH podržava 26 sati reprodukcije glazbe uz mogućnost brzog punjenja. Huawei Sound Joy ima vrlo ugodan zvučni potpis zahvaljujući prepoznatljivoj konfiguraciji subwoofera "Push-Push" Hi-Fi dive Devialeta. Čak i kod reprodukcije glazbe pri visokoj glasnoći, amplituda basa zvučnika i dalje može održati dobru stabilnost. Pametne značajke povezivanja i uparivanja s drugim Huawei aplikacijama i uređajima donose lakoću upravljanja kao u kućnom sound studiju.

Pametni uređaji vas ne moraju nužno držati povezanim s "urbanom mrežom" iz koje pokušavate pobjeći. Odjavite se s društvenih mreža, ugasite e-poštu, okupite obitelj i prijatelje i svoje umrežene Huawei gadgete iskoristite za poticanje dobre atmosfere i snimanje još boljih foto ili video uspomena.

