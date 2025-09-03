Uzburkane strasti u novom ciklusu Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić, osebujni je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor respektabilnog i uzbudljivog opusa, u kontinuiranoj je potrazi za sve višim artističkim dosezima, sve dublje uranjajući u složeni svijet motiva i snage kolora.

Nedavno je realizirao u ulju i akrilu na standardnim formatima platna ( 120 x100 i 100 x 100 cm) niz zanimljivih i izazovnih turbulentnih motiva, u naravno, žestokom kolorističkom izričaju, koristeći pojedine boje za prikaz brzih i nezaustavljivih promjena stanja strasti, u svakodnevnom životu, kod svakoga čovjeka.

Izrazito hladni volumen plave boje, prozirne gotovo, miješa se i sukobljava sa zelenom, crvenom žutom, smeđom, stvarajući svaki čas novi međusobni odnos.

Sukob strasti i razuma u vlastitom tijelu čovjek osjeća svakodnevno, no ništa ne može učiniti kako bi ih korigirao, smanjio ili zaustavio.

Vulkan strasti mora do kraja erumpirati, osloboditi se unutarnjeg pritiska i prodisati, baš kao i čovjek.

Mladen Žunjić vrhunski je prikazao s nekoliko temeljnih boja različite razine unutarnjih stanja, nesloga, nemira, nedoumica.

Oslobođena boja, oslobođene strasti vladaju suvereno u novom izazovnom i snažnom ciklusu velikih formata u ulju i akrilu Mladena Žunjića.