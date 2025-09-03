Fokus na održivost, sjećanje i dijalog kroz svjetlo u Puli

Ovog rujna, Pula neće biti samo domaćin najdugovječnijeg hrvatskog festivala svjetlosne umjetnosti, već i polazišna točka izvanrednog umjetničkog puta kroz Europu. Od 18. do 20. rujna, Festival Visualia predstavit će prve dvije instalacije projekta Imagine Peace, vizionarskog EU programa koji povezuje pet velikih europskih festivala svjetla. Umjetnički radovi Pallets i Stairs Between Wars prva su kreativna ostvarenja zajedničke misije: promišljanje mira kroz jezik svjetlosti.

Pallets - Prohodni spomenik miru

Instalacija Pallets, svjetlosna skulptura izrađena u potpunosti od recikliranih euro paleta, nastala je u suradnji Visualia Grupe (koncept) i Stefana Vidovića (struktura). Osmišljena za potpunu ponovnu upotrebu, lokalno prikupljanje materijala i bez otpada, ova instalacija utjelovljuje ideju da mir počinje svjesnim izborima - ekološkim, društvenim i umjetničkim.

U svakom gradu domaćinu, članovi lokalne zajednice pozvani su podijeliti svoje misli o tome što za njih znači mir. Njihove se poruke projiciraju na instalaciju, pretvarajući je u živi, višejezični arhiv zajedničkih nada i razmišljanja.

Stairs Between Wars - Svjetlo između prošlosti i sadašnjosti

Druga instalacija projekta Imagine Peace, Stairs Between Wars, djelo je pulskog umjetnika Petra Šćulca. Građena od drva, mreže i ručno obrađenog betona, obasjana preciznim projekcijama, instalacija stvara složene sjene i arhitektonske obrise na okolnim zidovima.

Opus Petra Šćulca, poznat po spoju tradicionalnih tehnika i suvremenih materijala, istražuje nevidljive strukture - fizičke i emocionalne - koje povezuju sukob i pomirenje. Referirajući se na arhitektonske motive iz različitih povijesnih razdoblja, djelo poziva posjetitelje na razmišljanje o percepciji, prolaznosti i snažnom otisku mjesta. Nakon premijere u Puli, instalacija će gostovati na svim partnerskim festivalima u Essenu, Oslu, Kopenhagenu i Brixenu.

Imagine Peace - Europska suradnja u svjetlu

Imagine Peace je inicijativa programa Kreativna Europa koja povezuje pet festivala: Visualia Festival (HR), Water Light Festival Brixen (IT), Essen Light Festival (DE), Copenhagen Light Festival (DK) i Fjord Oslo (NO).

Umjetnički doprinosi - od poetskih projekcija do interaktivnih instalacija - nadopunjeni su znanstvenim istraživanjima u suradnji s Sveučilištem u Innsbrucku i Eurac Research, osiguravajući snažnu podlogu u održivosti i kulturnim studijama.

Kako bi se podržalo istraživanje održivosti projekta, tijekom prvog festivala u Puli pokrenut će se posebno anketno istraživanje, koje će se provoditi na svim partnerskim festivalima u razdoblju 2025.-2026. Posjetitelji će biti pozvani da podijele svoje osobne stavove o društvenim, ekonomskim i ekološkim aspektima, čime će pridonijeti vrijednim uvidima za dugoročna poboljšanja održivosti svjetlosnih festivala.

Dva rada predstavljena u Puli stoje kao snažni simboli temeljnih vrijednosti projekta: povezivanja, promišljanja i zajedničke, optimistične budućnosti.

Datumi festivala: