Uspjeh Terry Fox Run

Humanitarna trka Terry Fox Run na zagrebačkom Jarunu okupila je iznimno velik broj sudionika i još jednom pokazala snagu zajedništva i solidarnosti. Na stazi su se našli građani svih generacija, od najmlađih do najstarijih, kako bi zajedničkim koracima podržali borbu protiv raka i prikupili sredstva za znanstvena istraživanja. Ove godine prikupljena sredstva će biti uručena Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke.

Gotovo pet tisuća sudionika dalo je svoj doprinos trčeći, hodajući, rolajući se ili vozeći bicikl po stazi dugoj 6,8 kilometara i zajedničkim snagama ispisali su još jedno nezaboravno poglavlje humanitarne trke Terry Fox Run. Tijekom okupljanja sudionici su svoj doprinos dali i kupnjom prigodnih majica, a zahvaljujući velikom odazivu i donacijama, prikupljena su značajna sredstva.

„Terryjeva priča uči nas da jedna hrabra i posvećena osoba može pokrenuti lavinu dobrote. Danas smo svi zajedno pokazali da snaga njegove poruke ima veliki odjek i u Hrvatskoj.", poručili su organizatori, zahvalivši svim sudionicima, volonterima i partnerima na podršci.

Akciju su svojim dolaskom podržali ministrica zdravstva RH doc. dr. sc. Irena Hrstić, zastupnica u Skupštini Grada Zagreba i izaslanica gradonačelnika mag. Marta Kiš, veleposlanica Kanade u RH Jessica Blitt, predsjednik Hrvatske lige za borbu protiv raka prof. dr. sc. Damir Eljuga i ravnatelj Instituta Ruđer Bošković dr. sc. David Matthew Smith.

Pozdravljajući prisutne prof. dr. sc. Damir Eljuga podsjetio je kako je tijekom prethodnih 25 godina ove humanitarne akcije prikupljeno preko milijun eura i naglasio važnost ovogodišnje donacije Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke kojeg provodi tim stručnjaka u Laboratoriju za nasljedni rak Zavoda za molekularnu medicinu.

Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković dr. sc. David Matthew Smith rekao je: „Tim znanstvenika radi neumorno. To nije lako, istraživanja traju godinama i napreduje se malim koracima, ali ne postoji drugi način. Sretni smo što će ove godine donacija biti uručena upravo za to istraživanje i od srca zahvaljujem organizatorima i pokroviteljima, ali ponajprije građanima koji su danas ovdje i koji svojim donacijama i sudjelovanjem podržali ovu akciju. Mi ćemo dati sve od sebe u znanstvenom radu jer borba protiv raka mora ići dalje!"

Kanadska veleposlanica Jessica Blitt nadahnuto je govorila o Terryju Foxu, mladom čovjeku koji je inspirirao generacije ljudi diljem svijeta svojim Maratonom nade, svojom hrabrošću i odlučnošću, ali ponajviše nadom da će se rak jednoga dana pobijediti.

"Uvijek me dirne vidjeti do koje mjere je Terry Fox Run postala tradicija koja se brižno njeguje ovdje u Hrvatskoj i kako iz godine u godinu ujedinjuje sve ljude dobre volje s ciljem ostvarenja njegove misije." - rekla je veleposlanica Blitt.

Zastupnica u Skupštini Grada Zagreba i izaslanica gradonačelnika mag. Marta Kiš istaknula je kako ova trka primarno ima za cilj zajedništvo i plemenitu misiju, a ne natjecanje.

„Nadam se da ćemo jednako kao i tijekom ove trke i nadalje svakodnevno zajedno raditi na tome da živimo u boljem, pravednijem i zdravijem društvu." - rekla je zastupnica Kiš.

Čast službenog otvorenja ovogodišnje humanitarne trke Terry Fox Run pripala je ministrici zdravstva doc. dr. sc. Ireni Hrstić.

„Ovo nije samo trka, ovo je doista Maraton nade jer svaka njegova godina doprinosi savladavanju jedne nove stepenice u napretku istraživanja raka, dajući pritom nadu oboljelima. Svakako preporučujem svima nama da idemo kroz prevenciju i rano otkrivanje bolesti kako bi se liječenje započelo na vrijeme." - naglasila je ministrica Hrstić.

Terry Fox (1958 -1981) je kanadski sportaš, humanitarac i aktivist koji je svojim epskim Maratonom nade 1980. godine inspirirao milijune ljudi diljem svijeta da se svojim sudjelovanjem i donacijama uključe u borbu protiv raka. U Hrvatskoj se ova hvalevrijedna inicijativa održava već 26. godinu za redom, a odvija se u organizaciji agencije MPG, Hrvatske Lige protiv Raka i Veleposlanstva Kanade, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom te u suradnji s hotelom Esplanade Zagreb te agencijama envy i Zebra komunikacije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva turizma i sporta i Gradonačelnika Grada Zagreba.

Terryjev cilj nije bio samo istrčati Maraton nade, već probuditi svijest i pokrenuti ljude da pomognu pronaći lijek za rak. Danas, desetljećima nakon njegovog prvog koraka, poruka odjekuje još snažnije i potiče nas da zajedno ostvarimo taj cilj. Koraci nade često su najteži, ali upravo oni vode prema cilju!

Više informacija o humanitarnoj trci Terry Fox Run te mogućnostima doniranja mogu se pronaći na stranici: http://www.facebook.com/TFRCroatia.