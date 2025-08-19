Uskoro ZeGeVege u središtu Zagreba

ZeGeVege festival održivog življenja ove godine održat će se od petka 5. do nedjelje 7. rujna, od 8 do 21 sat, na zagrebačkom Europskom trgu. U tri dana, koliko traje festival, organizatori Prijatelji životinja očekuju mnoštvo posjetitelja koji će na štandovima domaćih i inozemnih izlagača moći pronaći široki asortiman veganskih proizvoda. Ova jedinstvena hrvatska manifestacija već godinama nudi spoj zabave, edukacije i inspiracije za zdraviji, ekološkiji i suosjećajniji način života.

Uvijek prožet odličnom atmosferom i pozitivnom vibrom, u 17 godina postojanja ZeGeVege festival postao je nezaobilazan dio turističke, gospodarske, gastronomske, ekološke i kulturne ponude privlačne svima. Na ovogodišnjem ZeGeVege festivalu svatko će moći pronaći nešto za sebe. Ljubitelji kozmetike na ZeGeVege festivalu moći će dopuniti svoju kolekciju kupnjom kozmetičkih proizvoda koji se ne testiraju na životinjama te su u potpunosti veganski.

Za ljubitelje fine i zdrave hrane pobrinut će se nekoliko veganskih restorana. Prijatelji životinja posebno naglašavaju bogatu gastronomska ponudu koja će razveseliti i najzahtjevnija nepca. Posjetitelji će imati priliku kušati bogatstvo svjetskih kuhinja i uvjeriti se koliko biljna prehrana može biti raznolika, ukusna i prepuna iznenađenja. Moći će probati različite specijalitete turske kuhinje poput kebaba, yufke, pide, baklave ili lahmacuna - posebne pizze na tankom tijestu. Ljubitelje slatkog razveselit će sočna veganska baklava i kremasti sočni kolači poput ledenog vjetra i cheesecakea, a svi kavoljupci moći će uživati u tradicionalnoj turskoj kavi s biljnim mlijekom. Green curry, pad thai i kremasti puding od manga povest će posjetitelje na putovanje u egzotičnu Aziju, a ljubitelji biljnog mesa oduševit će se veganskim cordon bleueom, tortiljama s biljnom piletinom i burgerima različitih okusa. Prava atrakcija bit će i veganski sirevi od fermentiranih orašastih plodova, delikatesa koja pokazuje kako se uz biljke mogu pružiti nevjerojatni okusi i teksture, pritom ostavljajući životinje na miru.

ZeGeVege nije samo gastronomska priča. Posjetitelji će moći napuniti svoje platnene torbe raznim recikliranim i održivim proizvodima, poput npr. ručno izrađenih sunčanih naočala nastalih od plastičnih čepova prikupljenih iz Jadranskog mora. Osim svega navedenoga, još neki od razloga za posjetu ZeGeVege festivalu su i razne degustacije veganskih delicija, promotivne prodaje, edukativni razgovori na pozornici i nagradne igre.

Cilj ZeGeVege festivala jest educiranje posjetitelja o važnosti upoznavanja s biljnom hranom, uz koju se izravno spašavaju životi životinja, sprječava masovno zagađenje planeta te potiče zdravlje i dugovječnost organizma. Veganstvo, kako navode Prijatelji životinja, nudi brojne prednosti: čuva zdravlje, smanjuje rizik od kroničnih bolesti, pruža više energije i vitalnosti, a istovremeno smanjuje patnju životinja i ima golem pozitivan utjecaj na okoliš. „Prelaskom na biljnu prehranu štedi se pitka voda, smanjuje ispuštanje stakleničkih plinova i čuvaju šume i bioraznolikost. Upravo zato ZeGeVege festival svake godine podsjeća da vlastitim izborima na tanjuru možemo mijenjati svijet nabolje. ZeGeVege festival mjesto je gdje se slavi život i svi su dobrodošli! Čekat će vas obilje okusa, boja i, ono najbitnije, inspiracije", zaključuju.

Ulaz na ZeGeVege je slobodan, a svi zainteresirani za volontiranje na ovom zelenom događanju organiziranom na neprofitnoj osnovi mogu se prijaviti na www.prijatelji-zivotinja.hr.