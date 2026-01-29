Schneider Electric potvrđuje ESG liderstvo kroz najutjecajnija svjetska rangiranja

Schneider Electric, globalni predvodnik u energetskim tehnologijama, ponovno je prepoznat od strane vodećih međunarodnih organizacija za okolišne, društvene i upravljačke kriterije (ESG) zbog snažnih, dosljednih i dugoročno vjerodostojnih rezultata u području održivosti.

Schneider Electric ostvario je iznimne rezultate u najnovijim procjenama World Benchmarking Alliancea (WBA) međunarodne inicijative koja, na temelju poziva, analizira oko 2.000 odabranih kompanija diljem svijeta. Tvrtka je zauzela 1. mjesto u društvenom benchmarku te 3. mjesto u rodnom benchmarku, uz posebno snažne rezultate u područjima dostojanstvenog rada, etike, zastupljenosti, sustava plaća i beneficija te sprječavanja nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu.

U S&P Global Corporate Sustainability Assessmentu (CSA), jednoj od najutjecajnijih globalnih procjena korporativne održivosti, Schneider Electric ostvario je 85 od mogućih 100 bodova, čime se plasirao na 2. mjesto u svojoj industrijskoj skupini.

„Kako ulazimo u završnu godinu našeg aktualnog programa Schneider Sustainability Impact, ova priznanja potvrđuju dosljednost našeg pristupa i napredak koji smo postigli tijekom vremena", izjavila je Esther Finidori, glavna direktorica za održivost u Schneider Electricu. „Ona jasno pokazuju da integriranje održivosti u samu srž strategije i operativnog poslovanja donosi mjerljive rezultate. Uoči sljedeće faze, nastavljamo podizati ljestvicu i uključivati sve dionike u ovu zajedničku transformaciju prema održivosti."

Tijekom 2025. godine Schneider Electric je dodatno pokazao da se vodeća pozicija u održivosti gradi dugoročno, kroz mjerljive ciljeve, ambiciozne planove i duboku integraciju održivih praksi u sve segmente poslovanja. Taj kontinuirani pristup rezultirao je snažnim pozicijama u najuglednijim svjetskim ESG rangiranjima.

Tvrtka je ponovno uvrštena u indeks Global 100 Most Sustainable Corporations organizacije Corporate Knights, čime je još jednom potvrđena kao jedna od globalno najodrživijih kompanija, osobito u području zaštite okoliša.

Dodatno, Schneider Electric osvojio je nagradu Best Communication of Sustainability na dodjeli IR Society Awards, kojom se priznaje transparentna, dosljedna i dugoročno usmjerena komunikacija o ESG temama važna za jačanje povjerenja investitora i otpornosti poslovanja. Najnovije priznanje dolazi i s liste Fortune World's Most Admired CompaniesTM 2026, koja odražava reputaciju kompanije među vodećim direktorima, članovima uprava i analitičarima, posebno u području strateške provedbe, liderstva i dugoročne vizije.

ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi se na skup kriterija kojima se procjenjuje koliko odgovorno neka kompanija upravlja:

okolišnim utjecajem (npr. klimatske promjene, emisije CO₂, korištenje resursa),

društvenim pitanjima (radni uvjeti, ljudska prava, raznolikost, sigurnost),

upravljanjem (transparentnost, etika, upravljačke strukture, upravljanje rizicima).

Schneider Electric je u posljednjih pet godina svoju strategiju održivosti temeljio na programu Schneider Sustainability Impact (SSI), koji je postavio konkretne i mjerljive ciljeve u područjima klime, resursa, povjerenja i jednakih prilika za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Zahvaljujući tom programu, kompanija je dva puta proglašena „Najodrživijom kompanijom na svijetu" prema izboru Corporate Knightsa te časopisa Time i platforme Statista.

Najnovije ESG ocjene Schneider Electrica (2025.)

ESG ocjenjivač Rezultat 2025. Činjenice Broj ocijenjenih tvrtki CDP klimatske promjene A Uvršten na CDP A-listu 2025.

Jedina tvrtka u sektoru s tom ocjenom 15 godina zaredom 23.000 EcoVadis 86/100 Platinasta medalja (najviših 1 % svih ocijenjenih tvrtki) šestu godinu uzastopno 150.000 MSCI ESG AAA Najviša ocjena 15. godinu zaredom

Uključen u globalne ESG i niskougljične indekse 10.000 S&P Global CSA 85/100 Među 5 % najboljih u industriji

Uključen u DJSI World 14. godinu zaredom 12.000 Sustainalytics - ESG rizik 7,1 Najniži mogući ESG rizik („zanemariv")

1. mjesto u grupi od 301 konkurenta 14.000

Napomena: Rezultati za 2025. godinu bit će službeno uključeni u godišnji pregled indeksa u travnju 2026.