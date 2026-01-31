Dobre vijesti krajem Veganuaryja

Igor Barberić, ambasador Vege izazova, u simpatičnom videu pred sam kraj Veganuaryja napominje da se na Vege izazov možete prijaviti bilo kada. Za dobre odluke nikada nije kasno, a promjene nabolje uvijek su dobrodošle. Stoga poziva sve da isprobaju razne biljne recepte, poput onog za ukusni proteinski buritto, koji Igor najčešće priprema sa smeđom lećom, crnim grahom i usitnjenim orasima, te da se okušaju u Vege izazovu uz veliku podršku u obliku svakodnevnih e-mailova sa savjetima i korisnim informacijama.

Osim što je biljna hrana ukusna, jeftina i dostupna, biljnom prehranom čine se i konkretne promjene. Kako navode Prijatelji životinja, veganstvo izravno smanjuje patnju životinja. Istodobno, sve više ljudi biljni način prehrane bira zbog zdravlja jer uz biljnu prehranu dolazi i povećanje unosa mahunarki, cjelovitih žitarica, povrća i voća. Važan je i okolišni aspekt: uzgoj životinja radi mesa uvelike pridonosi klimatskim promjenama i onečišćenju zraka, tla i voda, a prelazak na biljnu prehranu jedan je od najučinkovitijih osobnih koraka kojim se može smanjiti taj utjecaj.

„Klimatske promjene, globalno zatopljenje, svakodnevno izumiranje tisuća životinjskih i biljnih vrsta, efekt staklenika, kisele kiše, razorni uragani, poplave i pojava novih opasnijih bolesti povezani su s našom navikom jedenja mesa i drugih životinjskih proizvoda. Važno je osvijestiti da upravo meso, jaja i mlijeko loše utječu na cjelokupno zdravlje planeta. Čak ni sav promet na svijetu ne djeluje toliko devastirajuće na okoliš kao uzgoj životinja", ističu Prijatelji životinja.



Velika vijest iz Amsterdama

Na kraju Veganuaryja stiže i velika vijest iz Amsterdama. Da se ozbiljnost problema sve jasnije prepoznaje i na razini javnih politika pokazuje i primjer Amsterdama, koji je izglasao zabranu vanjskog oglašavanja mesa te postao prvi glavni grad u svijetu s takvim pravilima. Zabrana stupa na snagu 1. svibnja 2026. i odnosi se na jumbo plakate, autobusna stajališta i digitalne ekrane u javnom prostoru. U Amsterdamu pritom već postoji cilj da do 2050. stanovnici u prosjeku dosegnu prehranu od 50 % biljnog udjela.



Biljni proizvodi u trgovinama i restoranima bitni su za smanjenje našeg ugljičnog otiska

Prijatelji životinja napominju da je ove godine ponuda biljnih proizvoda raznovrsnija i dostupnija nego ikad. Trgovački lanci napunili su police inovativnim veganskim proizvodima, restorani proširili jelovnike i nudili popuste na biljna jela, a priprema obroka kod kuće postala je lakša i zabavnija. U ponudi su dostupni biljni sirevi koji se topе na pizzi, daju punoću sendvičima i tostovima, a u umacima i tjesteninama stvaraju kremastu teksturu. Od namaza do fermentiranih varijanti, oduševljavaju sve odličnom aromom i strukturom. I biljno meso doživjelo je veliki skok. Od burgera i mljevenog mesa do pohanaca i već začinjenih komadića za razne primjene, danas se omiljena jela mogu vrlo lako pripremiti u biljnoj varijanti, samo bez iskorištavanja životinja. Sve popularniji trend su gotovi i polugotovi biljni obroci, idealni za užurbane dane. Uz to, sve je više opcija biljne hrane s međunarodnim okusima, pa je istraživanje svjetskih kuhinja često i najzabavniji dio prelaska na biljnu prehranu.

Prijatelji životinja još jednom pozivaju sve da naprave prvi korak: „Pridružite se onima koji su to već učinili i dajte priliku i našem opstanku na planetu." Više o Vege izazovu može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr