Usamljenost nas tjera na neoprezno ponašanje

Usamljenost nije dobra - OK je biti solo, štoviše, takve su žene sretnije nego ostale, no kad to poprimi drastične razmjere, počinjemo očajavati i raditi ne baš pretjerano pametni stvari.

Usamljene žene tako otkrivaju što vole čitati, gledati, slušati ili jesti, no uz to nerijetko i svoju adresu stanovanja.

No, takvo ponašanje može uzrokovati i sam Facebook, koji je u nekoliko istraživanja prokazan kao društvena mreža koja može ljude učiniti nesretnima ako na njoj provode previše vremena prateći profile uspješnijih od sebe.

Bilo kako bilo, recept je jednostavan - neka vam Facebook postane ono što je nekad bio telefon, jednostavno sredstvo dogovaranja susreta uživo s prijateljima koji vam to stvarno jesu. Ništa više ....