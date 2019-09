Urban & 4 u Tvornici kulture 7. prosinca

Urban & 4 se vraćaju u Tvornicu kulture, na tradicionalni predbožićni koncert zakazan za subotu, 7. prosinca, koji će ove sezone biti u znaku obilježavanja 20 godina koncertne dvorane iz Šubićeve.

Urban & 4 - "Kuća sjećanja"

U predbižićno vrijeme Urban ponovo dolazi prostor u Šubićevoj koji je do sada punio nebrojeno puta i donosi koncertnu inventuru svog kompletnog opusa. Od Laufera do Četvorke, od klasika do novijih pjesama, slavljenički Veliki pogon za kraj 2019. čut će neke od bezvremenskih klasika kao što su "Svijet za nas", "Moja voda" i "Mjesečev rog" "Black Tattoo", "Sama", "Mala truba" i "Mjesto za mene", "Odlučio sam da te volim", "Nebo", "Astronaut" i "Robot", "Sutra ćemo pričati", "Ribe", "Priđi mi bliže", "Iskra" i "Kuća sjećanja". Urbanovi tvornički koncerti dosad su svi do jednog bili rasprodani, a privrženost publike sjajno je objasnio u jednom intervjuu: "Mislim da su vremena lošija. Prije, dok je bilo nešto bolje, možda smo bili nešto manje vidljiva glazbena opozicija. Sada, kada su vremena takva kakva jesu, jedan dio publike osjeća se, na neki način, ugroženo. I uši su im ugrožene, a i ljudskost je ugrožena. Izvođači poput nas dobivaju nešto odaniju publiku nego kada bi sve bilo idealno".

Urban & 4 - "Priđi mi bliže"

Jedan on najimpresivnijih live bendova regije ove će zime svirkom uveličati i obilježavanje 20 godina naše najveće koncertne dvorane. Dva desetljeća rada Tvornice provlačiti će se kao tema kroz sve svirke do kraja godine, što uključuje koncerte izvođača kao što su Kawasaki 3P, Let3, Kojoti, Repetitor, My Baby, At The Gates, Mark Lanegan, Acid Arab, Brand New Heavies i mnogi drugi.

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 100 kn u pretprodaji te 120 kn na sam dan koncerta.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Entria i online na www.entrio.hr.