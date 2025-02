Unutarnji prostori Ranka Ajdinovića

Akademski slikar iz Karlovca, Ranko Ajdinović, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je osebujnog rukopisa , kreator kompleksnog opusa, čest izlagač na samostalnim izložbama, osobite artističke dosege postigao u apstraciji.

Gdin Ajdinović, od samoga početka svoga uspješnog djelovanja u umjetnosti, njegujete apstrakciju. Kako je došlo došlo do Vašeg susreta s apstrakcijom?

- Prvi susret s apstrakcijom bio je kao povratak samome sebi, povratak onome iskonskom i dječjem. Prve apstrakcije koje sam stvorio ispunile su me neopisivim osjećajem radosti i sreće. Slikajući ih i promatrajući kao gotove cjeline, osjećao sam se cjelovito. Upravo taj osjećaj bio je ključan razlog zbog kojeg sam se odlučio profesionalno baviti slikarstvom.

U Vašem se opusu osobito ističe ciklus Unutarnjih prostora. Što je njegova ključna karakteristika

- Kako sam započeo s apstrakcijom od samog početka, tako je kroz to spontano, slobodno i prepušteno slikanje paralelno započelo i moje unutarnje poniranje.

Kroz to poniranje, svaki ciklus koji započnem odnosi se na unutarnju pojavnost stvari koje me okružuju. U tom opusu posebno se izdvaja ciklus Unutarnjih pejzaža - prostora. Na neki način, svaka slika koju naslikam postaje moj osobni unutarnji slikovni dnevnik. Slikam osjećajima ono što doživljavam. Ponekad su to unutarnje spoznaje, zapisi trenutaka koje sam doživio ili osvijestio, a ponekad ono što naslikam unaprijed prethodi nečemu što ću tek kasnije spoznati ili shvatiti.

Realizirali ste s apstraktnim motivima specifičan opus. Što je važno u Vašem pristupu motivu i slici?

- Važan mi je pristup unutarnjem značenju slike. Svako moje djelo plod je dubokog poniranja i povezivanja s mojom unutarnjom biti. Unutarnju i vanjsku dimenziju težim povezati s onim suštinskim, stvaralačkim Izvorom svega vidljivog i nevidljivog. Proces slikanja za mene je oblik meditacije.

Zanimljivi su odnosi ploha na Vašim slikama, površine vibriraju, žive uistinu.

- Moje slike nastaju kroz prepuštanje stvaralačkom Duhu, ali istovremeno postoji i onaj racionalni dio u kojem promatram sliku i duboko se udubljujem u odnose boja, ploha, tekstura.

Dok stvaram, želja mi je unijeti u sliku život i osjećaj pokreta. Krozbojne kontraste i odnose među plohama unosim dinamiku koja nije samo iluzija kretanja - već energija koju slika prenosi. U svojoj koncepciji težim tome da slike na neki način nadilaze prostor i vrijeme. Promatrač koji je u određenoj frekvenciji može to i osjetiti.

Njegujete odmjeren, ali istodobno i živahan kolor

- Boje su moj jezik - od toga ne mogu, niti želim pobjeći. Kroz njih najbolje izražavam svoju unutrašnjost. One su moje riječi kojima slikam.

Ponekad koristim izraženije bojne kontraste, a ponekad se prepuštam blagim tonskim varijacijama. Paleti i odabiru boja uvijek pristupam spontano, vođen osjećajem.

Slikate na različitim formatima služeći se s raznovrsnim tehnikama.Koja je opcija najbolja?

- Nastojim raditi u različitim tehnikama i medijima, ali najčešće kao osnovu koristim akrilne boje. One mi omogućuju brže sušenje, što mi je bitno jer volim raditi slojevito. Tako lakše i preciznije bilježim ključne trenutke visokih inspiracija u kojima završavam sliku.

Iako najviše preferiram slikanje na većim platnima, često radim i na manjim formatima. Ta tranzicija s velikog na malo pomaže mi kada poželim precizniji i fokusiraniji rad. Volim taj osjećaj kada iz serije manjih formata naglo prijeđem na veća platna - ti trenuci stvaralačke eksplozije i slobode uvijek donose nove uvide i perspektive.

Što je novo u atelijeru?

- U travnju imam izložbu u sjajnoj galeriji u prostoru Aquatike u Karlovcu, tako da trenutno radim na slikama koje će biti izložene.

Planovi, izložbe, monografije...?

- U planu mi je ove godine slikati više nego prethodne. Imam mnogo ideja, a želim se posvetiti i izradi skulptura te se ponovno vratiti radu na kinetičkom op-art ciklusu, koji mi je posebno blizak. Planiram izlaganja u inozemstvu, kao i samostalne izložbe u Hrvatskoj. O monografiji intenzivno razmišljam, razvijam koncept i vjerujem da će uskoro ugledati svjetlo dana.

Kako doživljavate suvremenu umjetnost?

- Suvremenu umjetnost doživljavam kao sublimnu. Smatram da "suvremeno" ne mora nužno značiti nešto potpuno novo i dosad neviđeno. Ključna je esencija - srž kojom umjetničko djelo zrači - bilo da se radi o slici, skulpturi, instalaciji ili performansu. U današnje vrijeme često se forsira ideja da umjetnost mora biti inovativna pod svaku cijenu zbog čega imamo mnogo hladne i distancirane suvremene umjetnosti. No, naravno ne želim generalizirati, i dalje postoji mnogo sjajnih suvremenih umjetničkih djela koja zrače snagom i iskrenošću.

Jeste li oduvijek htjeli biti samostalni umjetnik, slikar?

- Ideja da budem slikar razvijala se postupno. No, ključan trenutak bio je onaj unutarnji bljesak, potpuno prepuštanje slikanju u kojem sam pronašao sebe.

Kad sam počeo slikati iz nutrine, otkrio sam neki dublji, istinski dio sebe - došao sam do svog unutarnjeg izvora. Slikajući na taj način, osjećao sam se potpunim kao nikada prije. Vođen tim osjećajem, odlučio sam krenuti putem slobode i samostalnog slikarstva - i nikada se nisam osvrtao.