Unforgiven 4 u Tvornici kulture izvode najveće hitove Metallice

Unforgiven 4, ljubljanski tribute bend Metallice, svirat će u Tvornici kulture. U subotu, 19. listopada 2024. godine usvirana će slovenska četvorka zagrebačkoj publici priuštiti jedinstveno iskustvo iz kataloga najvećih hitova legendarnog benda.

Unforgiven 4 - „Sad But True (Metallica cover)"

Unforgiven 4 počeo je s radom u ljeto 2018. godine, a sjedište se benda nalazi u Ljubljani. Tribute bend čine glazbenici koji se većinu svojih života bave glazbom: Jure Jurca dobio je ulogu vokalista Metallice, Jamesa Hetfileda, dok je bubnjarske dužnosti neponovljivog Larsa Urlicha preuzeo Primož Jelševar. Uloga solo gitarista, Kirka Hammeta, pripala je Marevžu Pavčniku, dok je bas gitaru od Roberta Trujilla preuzeo Borut Šemerl. Njihova je misija svojim koncertima predstaviti teatar jednog od najvećih svjetskih metal bendova imitirajući njihov izgled, zvuk i performans. Unforgiven 4 redovni su gosti najvećih slovenskih pozornica, a trude se neprestano nadograđivati svoj repertoar i scensku produkciju.

Metallica - „The Unforgiven"

Četvorka je naziv odabrala prema jednom od najvećih hitova Metallice, a iako postoje tri dijela pjesme „The Unforgiven", dodajući mu broj četiri, uz četvrti dio sugeriraju i igru riječi. Unforgiven 4 na svoju su pomno selektiranu setlistu uvrstili najveće hitove - od „Nothing Else Matters", „Sad But True", „Enter Sandman", „Fuel" i „The Unforgiven", do starih klasika poput „For Whom the Bell Tolls", „Master of Puppets", „Seek and Destroy" i drugih uspješnica iz Metallicine diskografije.

Metallica - „Enter Sandman"

Unforgiven 4 zagrebačku će publiku i obožavatelje Metallice ovog listopada provesti kroz posebno glazbeno i scensko iskustvo uz furiozan performans i neke od najvećih svjetskih hitova iz kataloga štovanog benda.

Ulaznice po cijeni od 14 eura potražite online na platformi CoreEvent ili na blagajni Tvornice kulture. Na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 16 eura.