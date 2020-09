Umjetnost i kultura produžuju život

Umjetnost i kulture su u našoj zemlji uvijek negdje na kraju priče, jer rijetko se ide u kazalište, ne baš pretjerano ni na izložbe, a o nekim novim umjetnostima priča se samo sporedno... a to je jako, jako pogrešno.

Naime, čak i kada su u obzir uzeli širok spektar ostalih zdravstvenih i socijalnih čimbenika, istraživači s londonskoga University Collegea uočili su da je kod osoba starijih od 50 godina koje se redovito bave nekom umjetničkom aktivnošću vjerojatnost od smrtnog ishoda tijekom 14-godišnijeg praćenja za potrebe studije, bila za 31 posto niža nego kod njihovih vršnjaka koji nisu upražnjavali takve aktivnosti.

I među onima koji su u umjetničkim aktivnostima sudjelovali samo jedanput ili dvaput godišnje, uočena je 14 posto manja šansa za smrtni ishod tijekom trajanja studije.

"Ovakvi rezultati idu u prilog ranijim statističkim analizama i antropološkim podacima koji upućuju na to da bavljenje umjetnošću i posjećivanje kulturnih manifestacija pridonosi produljenju životnog vijeka, osobito kod osoba starije životne dobi", kazala je Daisy Fancourt, izvanredna profesorica psihobiologije i epidemiologije na University College London i koautorica studije.

Rezultati studije u skladu su s ranijim istraživanjima koja upućuju na to da umjetnost može utjecati na dugovječnost jer poboljšava mentalno zdravlje, društvene kontakte, smanjuje usamljenost i sjedilački način života, pišu autori u članku objavljenom u časopisu BMJ.

Autori su analizirali podatke na nacionalno reprezentativnom uzorku od 6710 osoba starijih od 50 godina iz 2002.

U periodu od 2004. do 2005. godine sudionicima studije postavljeno je pitanje koliko posjećuju kulturne manifestacije, kao i niz pitanja o njihovim navikama, obrazovanju, financijskoj situaciji i društvenom životu.

"Bavljenje umjetnošću nadahnjuje, njeguje kreativnost, utječe na socijalne kontakte, potiče maštu te nas izlaže novim saznanjima i idejama", rekla je Jennifer Novak-Leonard s čikaškoga Sveučilišta Northwestern, koje istražuje dobrobit sudjelovanja u kulturnim manifestacijama. Novak-Leonard nije sudjelovala u studiji.

Rezultati upućuju na to da konzumiranje umjetnosti i bavljenje umjetnošću u konačnici može poboljšati kvantitetu, a ne samo kvalitetu života, rekla je Novak-Leonard, no smatra da studija ne daje uvid u to na koji način konzumiranje umjetnosti smanjuje smrtnost.