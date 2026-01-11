« Zagreb
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 11. siječnja 2026.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 6. siječnja - prošla je Nova, s njom se se vratile i ponovno neradne nedjelje... no, dana su Tri kralja i opet smo u problemu u kakvom smo bili pred dva dana... no, niti jedan shopping centar ne radi, morate se osloniti na dežurne dućane..

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market -

   

Shopping centri koji rade:

City Centar One West

Avenue Mall

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

