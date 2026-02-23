« Ekosfera
objavljeno prije 1 sat i 56 minuta
BRAVO

Umjetna inteligencija za pomoć osobama s dijabetesom tipa 2

Centar AI4Health.Cro traži timove koji će riješiti jedan od najvećih problema u dijabetesu – pridržavanje terapije lijekovima. Nagradni fond je 15.000 eura!

Ovo je sjajno!
Ovo je sjajno! (Arhiva)
Više o

IRB

,

dijabetes tipa 2

Prema meta-analizama procjenjuje se da se tek 50-60 posto bolesnika dosljedno pridržava terapije, što se povezuje s lošijim metaboličkim ishodima, većim rizikom komplikacija i većim brojem hospitalizacija. U kliničkoj realnosti to znači češća pogoršanja bolesti i veći pritisak na kapacitete sustava, a za pacijenta nestabilniju kontrolu bolesti i veći rizik da "izgube korak" s terapijom prije nego što se to na vrijeme prepozna.

Izdvajamo najvažnije:

  • Poziv timovima: AI4Health.Cro traži timove koji će razviti AI prototip koji osobama s dijabetesom tipa 2pomaže da redovito uzimaju terapiju i bolje drže bolest pod kontrolom. Prijave su otvorene do 9. ožujka 2026., a nagradni fond je 15.000 eura.

  • Zašto je važno: procjene pokazuju da se terapije dosljedno drži tek 50-60% oboljelih, što povećava rizik komplikacija, hospitalizacija i troškova za zdravstveni sustav.

  • Rad na stvarnim podacima: natjecatelji rade sa stvarnim, ali anonimiziranim kliničkim podacima u kontroliranom okruženju, uz zaštitu privatnosti i GDPR standarde, uz podršku projekta CHDC Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

  • Što se traži: rješenje mora prepoznati rizik da će pacijent početi preskakati terapiju, jasno objasniti ključne signale liječnicima i biti primjenjivo u praksi, uz interaktivan prototip.

Europski digitalni inovacijski centar AI4Health.Cro, koji koordinira Institut Ruđer Boškovićotvorio je prijave za inovacijsko natjecanje „AI u službi dijabetesa". Ovogodišnje natjecanje usmjereno na jedan od najvećih izazova u liječenju dijabetesa tipa 2 - redovito uzimanje propisanih lijekova. Prijave su otvorene do 9. ožujka 2026., a nagradni fond iznosi 15.000 eura.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu studenti (18+), startupovi, istraživači, razvojni inženjeri, podatkovni/AI timovi i interdisciplinarne skupine, u timovima od 2 do 5 članova, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Natjecanje je zamišljeno kao mjesto susreta onih koji znaju graditi tehnologiju i onih koji razumiju zdravstvenu realnost jer najbolje ideje nastaju upravo na tom spoju.

Natjecatelji će raditi na stvarnim, ali anomiziranim kliničkim podacima u kontroliranom okruženju, u skladu s GDPR-om, uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke (CHDC) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Detalji i prijave: sve detalje o pravilima sudjelovanja i izvođenju natjecanja možete pronaći na:https://ai4healthcro.eu/?page_id=5285 

23.02.2026. 07:41:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh