Umjesto peršina i češnjaka, bavite se prodajom pasa i mačaka

Dok se hrvatska javnost zgraža zbog nehumane kazne od 18.500,00 kn koju je sud presudio siromašnoj starici koja je prodavala peršin i češnjak bez jasno istaknute cijene i naziva proizvoda, udruga Prijatelji životinja ponovno upozorava na apsurd nekontrolirane prodaje pasa i mačaka. Dok su inspekcije jako ažurne kada treba kazniti ljude koji ne čine nikakvu veliku štetu državi, nadležne institucije ne reagiraju na očita kršenja zakona zbog čega pate životinje i oštećuje se državni proračun.

Ni na pse i mačke iz neregistriranih uzgoja ne stavljaju se cijene ni nazivi, no tu se ne radi o nekoliko kuna za kilogram, već o tisućama kuna za „komad". Komad, jer upravo tako mnogi uzgajivači gledaju pse i mačke koje prodaju - kao stvari na kojima ostvaruju profit, bez ispunjenih osnovnih uvjeta za registraciju i djelatnost, bez prijave i bez plaćanja poreza kojemu inače podliježu svi registrirani poduzetnici. Takvi uzgajivači drsko i otvoreno krše zakon, objavljuju nelegalne oglase za prodaju pasa i mačaka preko internetskih oglasnika i društvenih mreža i ostvaruju milijune kuna zarade na mjesečnoj bazi, čime zakidaju sve one koji uredno ispunjavaju svoje građanske obaveze.

Zakon o zaštiti životinja propisuje da svi uzgoji kućnih ljubimaca moraju biti registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede, a prodaja životinja mora se odvijati samo pod legalnim i propisanim uvjetima, no uzgoj životinja i njihova prodaja nisu regulirani. Najveći dio pasa i mačaka koji se prodaju dolazi iz uzgoja koji nisu prijavljeni kao djelatnost, pa stoga mimo državnog proračuna prolaze veliki iznosi. Prosječna cijena pasa i mačaka je 3500 kn, a penje se do 7500 kn, pa i više. S obzirom na to da jedna kuja može dvaput godišnje roditi i više od šest štenaca, lako se može zamisliti o kojim iznosima se tu radi.

Prema jednom istraživanju koje je pratio samo jedan oglasnik u deset dana, napravljeno je više od milijun kuna prometa na trgovini psima. U interesu je svih građana i države da svaki uzgoj životinja bude reguliran, da se u državi uvede red i da svaka djelatnost bude prijavljena, a naročito ona koja je povezana s živim bićima koje osjećaju bol jednako kao i mi te trebaju našu zaštitu.

Osim toga, pse i mačke zabranjeno je prodavati čak i u trgovinama za kućne ljubimce. Psi namijenjeni prodaji trebaju biti i cijepljeni i mikročipirani pa je apsurdno da se tolerira prodaja pasa i mačaka po tržnicama, javnim površinama i u oglasnicima, bez ikakve kontrole jesu li životinje cijepljene i registrirane, što predstavlja sigurnosni i javnozdravstveni problem te izravno ugrožava sigurnost ljudi.

Prijatelji životinja ističu da nemaju ništa protiv reagiranja na nepravilnosti, no sustav se fokusira na „lagane žrtve", poput starice koja preživljava prodajom povrća, dok ne regulira i ne reagira na postojanje vrlo raširenog uzgoja kućnih ljubimaca na čemu se okreću golemi novci. Psi i mačke iz uzgoja često se prodaju bolesni, pa kupci potroše više novaca na njihovo liječenje (ako prežive) nego što su ih platili, dok su u Hrvatskoj prepuna skloništa zdravih pasa koji čekaju dom.

Stoga iz udruge Prijatelji životinja pozivaju sve koji imaju uvjete za skrb o životinji da ne sudjeluju ni na koji način u trgovini životinjama, već da udome psa ili mačku i tako učine dobro djelo te pomognu životinjama i lokalnim zajednicama koje ih moraju zbrinjavati.

Više o problematici trgovine životinjama, provedbi zakona i udomljavanju može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.