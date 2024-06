Ultimativni ljetni proizvod

Lijepa i zdrava kosa zahtijeva više od dobrog šampona i regeneratora - potreban joj je kompletan režim njege koji uključuje hidrataciju, dubinsko hranjenje i kvalitetnu zaštitu. Kako to obično biva, tajna je u detaljima. Upravo zato, ključni korak koji trebate dodati svojoj hair care rutini je uvođenje ulja za kosu.

Čarobni drevni rituali

Stoljećima se ulje diljem kultura i civilizacija koristilo kao integrativni dio svakog wellness rituala. Iako mnogi od njega i dalje zaziru zbog straha od prekomjernog mašćenja kose, kvalitetno ulje ključno je za istinski blistavu, jaku i glatku kosu. Upotreba ulja za kosu u posljednjem koraku rutine, prije samog sušenja i oblikovanja neophodna je iz nekoliko razloga:

Zadržavanje vlage - ulje za kosu pomaže zadržati vlagu unutar vlasi, sprječavajući suhoću i lomljivost. Kontrola kovrčanja - zaglađujući kutikulu vlasi, ulje za kosu smanjuje zapetljavanje, ostavljajući kosu glatkom i uglađenom. Zaštita od oštećenja - ulje za kosu stvara zaštitni film i štiti kosu od okolišnih utjecaja, UV zraka, kao i oštećenja nastalih sušenjem, peglanjem i uvijanjem. Pojačani sjaj - prirodna ulja kosi daju prekrasan, zdrav sjaj, čineći je živahnom. Zdravlje vlasišta - ulje za kosu poboljšava cirkulaciju krvi, potiče rast kose i održava vlasište zdravim i hidratiziranim.

Stop oštećenjima od UV zračenja

Ulje za kosu pravi je game changer, osobito kada sadrži snažne prirodne sastojke poput smilja. Smilje je izvanredna biljka, poznata po iznimnoj dugovječnosti, otpornosti i regenerativnim svojstvima te donosi nevjerojatne prednosti za svaki tip kose.

Ovaj veličanstveni žuti cvijet široko je rasprostranjen po Mediteranu, a nekoć je i krasio krune drevnih bogova. Smilje je prepuno antioksidansa koji štite kosu od slobodnih radikala te smanjuje i oksidativni stres, a njegova regenerativna svojstva pomažu ojačati i revitalizirati svaki pramen. Otporni cvijet ne vene ni nakon što se ubere. Otkrivajući tako ključ besmrtnosti, smilje pomaže i u održavanju mladenačke vitalnosti kose jer njegova regenerativna svojstva potiču obnovu stanica održavajući kosu jakom i zdravom. Uz to, dubinski hrani i hidratizira kosu i vlasište te pomaže smiriti upale i iritacije. Nekoliko kapi ulja sa smiljem može ukrotiti neposlušne lokne, zapečatiti ispucale vrhove i pružiti zaštitnu barijeru protiv stiliziranja na visokim temperaturama i UV oštećenja.

Upravo smilje ključni je sastojak YOUNG.AGAIN ulja za kosu. Poznavatelji KEVIN.MURPHY branda ovaj proizvod nazivaju i čudesnim uljem jer bez obzira na tip, teksturu ili stanje kose postiže nevjerojatne rezultate.

"YOUNG.AGAIN ulje dio je REJUVENATE linije te iskorištava snagu prirode, obnavlja i njeguje sve tipove kose. Ovo ulje bogato je hranjivim tvarima, a usmjereno je na borbu protiv kemijskih i mehaničkih oštećenja kose. Ne samo da dubinski hrani kosu već i zadržava vlagu, štiti od oštećenja i dodaje prekrasan, prirodan sjaj" - izjavila je Katica Topčić, poznata frizerka i kreativna direktorica salona Fabula de Forma.

Ovo ulje pogodno je i za one koji se susreću s problemom prekomjernog mašćenja vlasišta. Smilje u kombinaciji sa sjemenkama šafranike i ekstraktom lista zelenog čaja, ne otežava kosu, a pomaže u obnavljanju kose čineći je mekšom, elastičnijom i sjajnijom te poboljšava otpornost na lomljenje do 2.5 puta te osigurava zaštitu od topline do 230 °C.

Za sve one koji žele transformirati svoju hair care rutinu i iskoristiti puni potencijal smilja, YOUNG.AGAIN ulje za kosu pravi je izbor, a može ga se pronaći u Fabula de Forma online shopu i frizerskom salonu, kao i u KEVIN.MURPHY partnerskim salonima.

"Ovaj proizvod svestrani je dodatak svakoj rutini i može se koristiti ili kao korak za zadržavanje vlažnosti prije stiliziranja ili kao završni korak u bilo kojoj rutini njege kose" - dodala je Katica Topčić.