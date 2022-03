Otvorenje izložbe "Učinci proljetnog pospremanja" Josipa Rončevića u Galeriji SC bilo je u petak 25. ožujka, a bit će otvorena do 6. travnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. COVID potvrde nisu potrebne, ali je obavezno nošenje maske za lice u prostorima Kulture SC.

Proces u kojemu se predodžbe ili koncepti ostvaruju u svijesti može se obilježiti terminom Johna Lockea "asocijacija ideja", prema kojemu iskustvo vanjskoga svijeta ili unutarnjih operacija našeg uma može jedino pružati izvor ideja, a one se međusobno spajaju čak i bez svjesne intervencije logičkog uma. Josip Rončević prikazuje svoj logički prostor misaonih poveznica, u svrhu preispitivanja ili izvrtanja pojmova, tj. naslikanih predmeta, u kojima pronalazi postupke, principe ili procese koje afirmira slikarskim izrazom.

Njegovi radovi podijeljeni u deset cjelina mogu se promatrati kao predmeti opažanja, niz slikovnih asocijativnih igara i istraživanja mogućih načina razumijevanja slikovnosti, posebice problematizacije medija slikarstva, te kao stavovi o naravi opažanja i reprezentiranja. Ciklus Učinci proljetnog pospremanja putem niza slikarskih zadataka pruža uvid u osvježavajući, neprestani izvor kreacije, te u svojoj srži predočuje udivljenje prema svijetu, što podupire i Kožarićeva izjava „pravi umjetnik je dijete koje mnogo znade", ali i prihvaćanje svijesti o uzaludnosti unatoč neprekidnoj potrebi za jasnom namjerom i svrhovitošću postojanja.

Rođen 1991. godine u Zadru gdje je završio gimnaziju. U Zagrebu je 2015. diplomirao na Grafičkom fakultetu, a iste godine upisao slikarski odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom studija je dobio nekoliko priznanja za svoj rad, sudjelovao je u uredništvu časopisa Skica, a 2020. je diplomirao sa pohvalom iz latinske klasifikacije summa cum laude. Izlagao na šest samostalnih i dvadesetak skupnih izložbi od kojih se mogu istaknuti Igra sporta i umjetnosti (HDLU, Zagreb), Erste fragmenti 16 (Lauba, Zagreb), Eterični narativi (Galerija Kranjčar) i 35. salon mladih (HDLU, Zagreb) pri kojem je sunagrađen „Nagradom Iva Vraneković - Vladimir Dodig Trokut, umjetnici umjetniku".