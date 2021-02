Ublažavanje kriterija za dobivanje COVID-19 zajma

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastavlja s provedbom mjera za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Prije nekoliko dana HAMAG-BICRO je ublažio kriterije dobivanja zajma za obrtna sredstva svim poduzetnicima koji se nalaze u I. skupini jedinica područne (regionalne) samouprave.



U ovom trenutku iskorišteno je više od 50% planiranih sredstava za mjeru COVID-19 zajmova za obrtna sredstva.

Prihvatljivi korisnici (važno)

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje tri mjeseca u 2019. godini, a koja zadovoljavaju jedan od sljedeća tri kriterija:

zatvorena su Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine ili

u 2020. godini ostvarila su pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godin ili

(NOVO) u 2020. godini ostvarila su pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su sa potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu sukladno Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti:

- Brodsko-posavska županija - Bjelovarsko-bilogorska županija

- Ličko-senjska županija - Vukovarsko-srijemska županija

- Sisačko-moslavačka županija

- Virovitičko-podravska županija



COVID-19 zajam isključivo za obrtna sredstva

Zajmovi se odobravaju na temelju poslovnog plana, a namjena im je financiranje obrtnih sredstava u svrhu pomoći poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom. Zajmovima je moguće financirati obrtna sredstva - priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora te režijski troškovi.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Iznosi i rokovi

Visina COVID-19 zajma može iznositi do maksimalnih 380.000 kuna, uz jedinstvenu kamatnu stopu od 0,25%, a rok otplate je do 5 godina. Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, a moguć je i poček od 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine.

*U slučaju nepotpune prijave zahtjev će biti ocijenjen negativno.*



Instrumenti osiguranja

Za osiguranje obveza prema zajmu, korisnik mora osigurati zadužnicu.

Ovaj financijski instrument važi do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Više o novom natječaju COVID-19 za obrtna sredstva možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.