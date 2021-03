U susret proslavi 20 godina Exita

Prije godinu dana, emitiranjem do tad neobjavljenog, legendarnog nastupa grupe Faithless na glavnoj pozornici festivala 19. ožujka 2020. godine, lansiran je specijalan Exitov online program "EXIT TV", čiji cilj je bio da uz snimke brojnih nastupa s Tvrđave, olakša svima, a posebno mladima, dane prvog lockdowna.

Rijetko tko bi tada rekao kako će godinu dana kasnije i dalje postojati potreba za podrškom mentalnom zdravlju mladih, koje je ozbiljno narušeno uslijed više od godinu dana nemogućnosti druženja na koncertima i festivalima, koji mnogima predstavljaju sastavni dio identiteta.

U tom cilju, a u susret velikoj proslavi 20 godina festivala koja će se održati na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. srpnja, EXIT lansira novu seriju premijernih emitiranja festivalskih nastupa koji su obilježili povijest jednog od vodećih svjetskih festivala.

Prvi nastup prve sezone u subotu 27. ožujka pripast će svjetskoj soul divi nevjerojatnih vokalnih sposobnosti Emeli Sande, čije otvaranje Exita 2015. godine je mnogima ostalo u sjećanju kao jedan od najemotivnijih nastupa u festivalskoj povijesti. Već sljedeće subote stiže nastup britanskog drum n bass sastava Bad Company UK iz 2017. godine sa glavne festivalske pozornice, dok će 10. travnja usljediti putovanje na mts Dance Arenu u 2018. godinu, kroz emitiranje specijalnog back 2 back seta najpoznatijeg bračnog para u elektronskoj muzici Adama Beyera i Ide Engberg. Nastup Skrillexa iz 2014. godine, planiran za 17. travnja, podsjetit će sve gledatelje zašto ovaj mladić nosi naziv jedne od istinskih glazbenih zvijezda. I dalje svjetskim glazbenim krugovima kruži slavna priča o tome kako je, oduševljen Exitovom atmosferom, otkazao čarter avion, i s cijelim timom odlučio ostati još par dana na festivalu, prolazeći različite pozornice, i čak nastupajući neplanirano na njima. Konačno, 24. Travanj rezerviran je za emitiranje nastupa hip hop zvijezde French Montane. Emitiranje svih nastupa održat će se u stalnom tjednom terminu, subotom od 20:21.

Nakon prve godine emitiranja brojčanik EXIT TV-a, koji se može pratiti na You Tube kanalu i Facebook stranici Exita, pokazuje više desetina milijuna pregleda programa, koji je u stotinak dana emitiranja, i kroz 130 streamova donio oko 150 sati sjajnog programa. Life Stream, InfinitX, Novogodišnji specijal, Concious revolution, EXIT HomeStream i Sea Star Stream festival samo su dio ekskluzivnog sadržaja realiziranog kako tijekom godina na Exitovim festivalima, tako i u posljednjih 12 meseci.

EXIT 20 Years Highlights Volume 3 | ONE YEAR WITH EXIT TV: https://youtu.be/Y1b8BLEMg0U

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održat će se od 8. do 11. srpnja 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvdila neka od najvećih svejtskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Paul van Dyk, Sepultura, Metronomy, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Honey Dijon, Laibach, Juliana Huxtable, Francois X, 999999999 live, Onyvaa, Monosaccharide, VTSS, SPFDJ, Marko Nastić, After Affair, Kristijan Molnar, Bokee, Coeus, Goblini, Ilija Djoković, Lag, Insolate, Layzie, Massimo, Reblok, Runy, Space Motion i Thundermother.