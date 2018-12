U subotu Marš za životinje

Međunarodni dan prava životinja diljem svijeta obilježava se 10. 12., na isti dan kad i Međunarodni dan prava ljudi, kako bi se ukazalo na činjenicu da životinje, kao i ljudi, imaju prava koja ne bi trebala biti žrtvovana ili uskraćena samo zato jer bi to moglo koristiti ljudima.

Pokret za prava životinja sve je jači i sve je više ljudi koji smatraju da životinje nisu vlasništvo koje možemo koristiti za hranu, odjeću, zabavu ili za eksperimentiranje. Upravo taj stav okuplja milijune ljudi na marševima za životinje diljem svijeta, a okupit će i mnoge aktiviste iz Zagreba i drugih gradova Hrvatske te okolnih država u subotu 8. 12. 2018. na drugom Maršu za životinje u Zagrebu.

Okupljanje povorke počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, a kretat će se središnjim ulicama Zagreba: kroz Park Josipa Jurja Strossmayera, Zrinjevac, Teslinu ulicu, Masarykovu ulicu, Frankopansku ulicu, Ilicu i Trg bana Jelačića gdje će se u 12 sati održati kratki program i govornici će se obratiti sudionicima. Nakon Trga, povorka nastavlja kroz Jurišićevu ulicu i staje na Trgu hrvatskih velikana, nakon čega će se sudionici uputiti prema The Beertiji (Ul. Pavla Hatza 16) na after-party.

Raznim transparentima i glasnim sloganima te uz pozitivnu atmosferu koju će stvarati bubnjarke i bubnjari Drum'n'bijesa, Zagrebom će se širiti poruke suosjećanja za sve životinje: one koje pate u industriji kože, krzna i vune, one koje pate zbog ljudske nebrige i napuštanja, a sami smo ih učinili ovisnima o nama, za one u industriji hrane i one potlačene zbog ljudske zabave.

Organizatori, udruga Prijatelji životinja i Udruga Pobjede, ističu da su baš svi koji vole životinje dobrodošli i pozivaju da se u što većem broju pridruže velikoj povorci te budu na suosjećajnoj strani povijesti: „Marširalo se protiv rasizma, marširalo se za prava žena, a danas sve glasnije i jače marširamo i za prava životinja. U subotu ćemo biti tu kao glas svih životinja jer vjerujemo da svako živo biće ima pravo na život bez boli i patnje. Pokret za prava životinja nije samo filozofija malobrojnih pojedinaca - to je društveni pokret koji malo pomalo mijenja duboko ukorijenjene tradicijske stavove da životinje postoje samo zbog ljudske koristi. Kada govorimo o boli, ljubavi, radosti, usamljenosti i strahu, nimalo se ne razlikujemo od životinja. I one jednako vole svoj život i borit će se za njega do zadnjega trena. Ispod kože, dlake, krzna, perja ili ljuskica, svako srce osjeća. Uz poznatu izreku koja je postala simbolom pokreta za prava životinja: 'U svijetu u kojemu možeš biti sve, biraj biti suosjećajan', pozivamo sve da nam se pridruže u subotu i na najdostojniji način proslave Međunarodni dan prava životinja."

Marš za životinje podržale su i brojne poznate osobe, udruge, inicijative i organizacije iz Hrvatske i inozemstva: Mate Rimac, Jadranka Juras, Antonio Krištofić, Ana Vilenica; Slovensko vegansko društvo, EDEN, The Humane League, Srce za životinje, Tikvesh, Mali Heroi, Anima Mundi, European Committee for Animal Defense, Sloboda za životinje, Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad - SPANS, PETA Germany, Movimento Antispecista, CAFT - Coalition to Abolish the Fur Trade, Party for the Animals, VGT - Verein gegen Tierfabriken, Swissveg - Für Tiere, Umwelt & Gesundheit, Leesburg Veterinary Hospital; Zagreb Pride, Vox Feminae, Udruga Rina, Prava šapa, Udruga Vita, Udruga Mrkvica - Tarraland Utočište kunića i divljih zečeva, Udruga Rea, Boby DM, Futura, Smiješak za dom, Zagreb Animal Save, Vegan THUGZ, ANIMALEX i ostali, a Maršu će se pridružiti aktivisti iz Slovenije, Srbije i svih većih gradova Hrvatske.

Više informacija o Maršu za životinje i Tjednu prava životinja može se vidjeti na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.facebook.com/events/673274049735517/.